IBM Engineering Rhapsody Designer

Oferece um ambiente colaborativo de desenvolvimento de engenharia de sistemas baseado em modelo para melhorar o produto

IBM Engineering Rhapsody Designer for Systems Engineers

Visão geral
 

O IBM Engineering Rhapsody Designer usa Systems Modeling Language (SysML) e Unified Modeling Language (UML) — tudo dentro de um ambiente MBSE (Model-Based Systems Engineering). Ele ajuda na adaptação às constantes mudanças nas necessidades dos clientes, melhora a produtividade e reduz o tempo de comercialização com recursos avançados de validação e simulação.

 Saiba como a MBSE impulsiona a inovação
Obter recursos de abstração

Especificações expressas e design gráfico. Melhore a comunicação entre equipes e em toda a cadeia de suprimentos com padrões do setor e notações inequívocas.
Verificar e validar

Tenha provas antecipadas e contínuas de especificação e teste de projeto por meio de simulação e análise baseadas em modelos.
Oferece rastreabilidade

Mostre como e por que as decisões de projeto e as compensações foram feitas por meio das etapas de requisitos > especificação > projeto > código.
Prazo menor de lançamento no mercado

Os recursos de modelagem e simulação executáveis permitem a validação antecipada de projetos, minimizando o retrabalho e acelerando o processo geral de desenvolvimento.

Funcionalidades

Simulação e execução do modelo para validar o comportamento do sistema

O IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Designer for Systems Engineers ajuda a eliminar defeitos de modelo usando funcionalidades de animação para depuração em nível de projeto. Depure o design em um nível mais alto de abstração com suporte para animação. Você também pode visualizar os estados ativos destacados em gráficos de estado injetando eventos, chamando operações e percorrendo o modelo. Facilita a análise de estudos comerciais e as compensações arquitetônicas usando o solucionador de restrições paramétricas para diagramas paramétricos SysML.
Análise de requisitos e rastreabilidade para simplificar o design

Você pode visualizar requisitos complexos e manter a consistência do projeto com modelagem SysML e UML. O software permite que você armazene requisitos em elementos de design e casos de teste, fornecendo informações de rastreabilidade dentro do modelo.Ele oferece total rastreabilidade de requisitos para o design e vice-versa, permitindo que você veja como uma mudança nos requisitos impacta o projeto.E ainda inclui análise de verificação de modelo estático, que ajuda a melhorar a consistência e a integralidade do modelo.
Colaboração em equipe para compartilhar e revisar designs

Rhapsody – Designer for Systems Engineers ajuda você a gerenciar a complexidade do desenvolvimento de projetos consistentes em diferentes ambientes, permitindo que você compartilhe e revise projetos com a equipe estendida. Ele integra funções de design e desenvolvimento em um ambiente coeso e possui um navegador de modelo avançado para classificar, organizar e editar modelos rapidamente. O software também inclui comparações de modelos gráficos e mesclagem de elementos de modelo para permitir que as equipes trabalhem em paralelo.
Desenvolvimento visual para capturar designs graficamente

Usando esse software, você poderá visualizar requisitos complexos com UML, SysML AUTOSAR, Modeling e Analysis of Real-Time Embedded systems (MARTE) ou DDS. O IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Designer for Systems Engineers é compatível com DSL para criar diagramas e elementos de diagrama exclusivos. Também melhora a consistência do projeto com a análise de verificação de modelo estático.
Integração com outros produtos IBM ELM

Rhapsody – Designer for Systems Engineers ajuda você a se integrar com outros produtos da IBM ELM: Família Requirements Management DOORS, Workflow Management e Rhapsody – Architect for Systems Engineers.Você pode criar artefatos para o U.S Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) e Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM). Desenvolver painéis gráficos para maquetes visuais de um projeto utilizando o software Rhapsody – Tools and Utilities Add On.

 
Comparação de opções

Arquiteto para Engenheiro de Sistemas

Um ambiente de engenharia de sistema de baixo custo que permite analisar e elaborar requisitos, fazer concessões de arquitetura e documentar projetos.

 Designer

Todos os recursos do Architect for Systems Engineers, além de permitir que você crie protótipos, simule e execute designs para validação antecipada.

 Arquiteto de Software

Um ambiente de engenharia de software integrado de baixo custo para arquitetar graficamente aplicativos C++, C ou Java utilizando UML ou AUTOSAR.

 Desenvolvedor

Um ambiente de engenharia de software ágil integrado e em tempo real com geração completa de aplicações para C++, C, Java e Ada (incluindo MISRA-C e MISRA-C++).
Inclui modelagem UML/SysML, uma interface de gerenciamento de configuração e integração da plataforma Eclipse Inclui modelagem UML/SysML, uma interface de gerenciamento de configuração e integração da plataforma Eclipse Inclui modelagem UML/SysML, uma interface de gerenciamento de configuração e integração da plataforma Eclipse Inclui modelagem UML/SysML, uma interface de gerenciamento de configuração e integração da plataforma Eclipse
Oferece avaliação de restrições paramétricas, geração de documentos e geração de documentos personalizável com PUB Oferece avaliação de restrições paramétricas, geração de documentos e geração de documentos personalizável com PUB Oferece avaliação de restrições paramétricas, geração de documentos e geração de documentos personalizável com PUB Oferece avaliação de restrições paramétricas, geração de documentos e geração de documentos personalizável com PUB
Inclui o AUTOSAR System Authoring e oferece uma interface de usuário dedicada a engenharia de sistemas Inclui o AUTOSAR System Authoring e oferece uma interface de usuário dedicada a engenharia de sistemas Inclui o AUTOSAR System Authoring Inclui o AUTOSAR System Authoring e código AUTOSAR RTE
Utiliza modelagem DDS, integração de família DOORS, API para personalização, DoDAF, MODAF e UPDM Utiliza modelagem DDS, integração de família DOORS, API para personalização, DoDAF, MODAF e UPDM Utiliza modelagem DDS, integração de família DOORS, API para personalização, DoDAF, MODAF e UPDM Utiliza modelagem DDS, integração de família DOORS, API para personalização, DoDAF, MODAF e UPDM
Opções de licenciamento disponíveis para usuários perpétuos e temporários, flutuantes e individuais Opções de licenciamento disponíveis para usuários perpétuos e temporários, flutuantes e individuais Opções de licenciamento disponíveis para usuários perpétuos e temporários, flutuantes e individuais Opções de licenciamento disponíveis para usuários perpétuos e temporários, flutuantes e individuais
Oferece simulação e execução de modelos, painéis gráficos para prototipagem ou acoplamento Oferece geração de estrutura de código C, C++ ou Java ou geração de código MISRA-C ou MISRA-C++ Oferece geração de estrutura de código C, C++ e Java ou geração de código MISRA-C ou MISRA-C++
Contém código de engenharia reversa Contém código de engenharia reversa
Oferece simulação e execução de modelos, painéis gráficos para prototipagem ou acoplamento
Contém geração completa de código de aplicativo (incluindo gráficos de estado) e integração com IDE incorporado
Utiliza artefatos de criação de geração, framework de execução em tempo real, desenvolvimento Ada e compatibilidade com Linux

Dê o próximo passo

Comece a usar com uma avaliação sem custo ou agende uma reunião com um especialista da IBM para ver como sua organização pode se beneficiar do Engineering Rhapsody.

