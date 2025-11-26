Oferece um ambiente colaborativo de desenvolvimento de engenharia de sistemas baseado em modelo para melhorar o produto
O IBM Engineering Rhapsody Designer usa Systems Modeling Language (SysML) e Unified Modeling Language (UML) — tudo dentro de um ambiente MBSE (Model-Based Systems Engineering). Ele ajuda na adaptação às constantes mudanças nas necessidades dos clientes, melhora a produtividade e reduz o tempo de comercialização com recursos avançados de validação e simulação.
Especificações expressas e design gráfico. Melhore a comunicação entre equipes e em toda a cadeia de suprimentos com padrões do setor e notações inequívocas.
Tenha provas antecipadas e contínuas de especificação e teste de projeto por meio de simulação e análise baseadas em modelos.
Mostre como e por que as decisões de projeto e as compensações foram feitas por meio das etapas de requisitos > especificação > projeto > código.
Os recursos de modelagem e simulação executáveis permitem a validação antecipada de projetos, minimizando o retrabalho e acelerando o processo geral de desenvolvimento.
Um ambiente de engenharia de sistema de baixo custo que permite analisar e elaborar requisitos, fazer concessões de arquitetura e documentar projetos.
Todos os recursos do Architect for Systems Engineers, além de permitir que você crie protótipos, simule e execute designs para validação antecipada.
Um ambiente de engenharia de software integrado de baixo custo para arquitetar graficamente aplicativos C++, C ou Java utilizando UML ou AUTOSAR.
Um ambiente de engenharia de software ágil integrado e em tempo real com geração completa de aplicações para C++, C, Java e Ada (incluindo MISRA-C e MISRA-C++).
Comece a usar com uma avaliação sem custo ou agende uma reunião com um especialista da IBM para ver como sua organização pode se beneficiar do Engineering Rhapsody.