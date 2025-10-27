Um ambiente baseado em modelo visual para desenvolvimento, validação, teste e documentação de aplicativos incorporados e em tempo real
O IBM Engineering Rhapsody Developer é um ambiente de desenvolvimento baseado em modelos (MDD) compatível com UML, SysML e AUTOSAR, além de oferecer flexibilidade para trabalhar em sua linguagem específica de domínio (DSL).
Especificações expressas e design gráfico. Melhore a comunicação entre equipes e em toda a cadeia de suprimentos com padrões do setor e notações inequívocas.
Tenha provas antecipadas e contínuas de especificação e teste de projeto por meio de simulação e análise baseadas em modelos.
Mostre como e por que as decisões e compensações de design foram tomadas por meio das etapas de requisitos > especificação > design > código.
Um ambiente de engenharia de sistema de baixo custo que permite analisar e elaborar requisitos, fazer concessões de arquitetura e documentar projetos.
Todos os recursos do Architect for Systems Engineers, além de permitir que você crie protótipos, simule e execute designs para validação antecipada.
Um ambiente de engenharia de software integrado de baixo custo para arquitetar graficamente aplicativos C++, C ou Java utilizando UML ou AUTOSAR.
Um ambiente de engenharia de software ágil integrado e em tempo real com geração completa de aplicações para C++, C, Java e Ada (incluindo MISRA-C e MISRA-C++).
Comece a usar com uma avaliação sem custo ou agende uma reunião com um especialista da IBM para ver como sua organização pode se beneficiar do Engineering Rhapsody.