Inclui modelagem UML/SysML, uma interface de gerenciamento de configuração e integração da plataforma Eclipse

Oferece avaliação de restrições paramétricas, geração de documentos e geração de documentos personalizável com PUB

Inclui o AUTOSAR System Authoring e oferece uma interface de usuário dedicada a engenharia de sistemas Inclui o AUTOSAR System Authoring Inclui o AUTOSAR System Authoring e código AUTOSAR RTE

Utiliza modelagem DDS, integração de família DOORS, API para personalização, DoDAF, MODAF e UPDM

Opções de licenciamento disponíveis para usuários perpétuos e temporários, flutuantes e individuais

Oferece simulação e execução de modelos, painéis gráficos para prototipagem ou acoplamento Oferece geração de estrutura de código C, C++ ou Java ou geração de código MISRA-C ou MISRA-C++

Contém código de engenharia reversa Contém código de engenharia reversa

Contém geração completa de código de aplicativo (incluindo gráficos de estado) e integração com IDE incorporado