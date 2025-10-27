IBM Engineering Rhapsody Developer

Um ambiente baseado em modelo visual para desenvolvimento, validação, teste e documentação de aplicativos incorporados e em tempo real

Visão geral

O IBM Engineering Rhapsody Developer é um ambiente de desenvolvimento baseado em modelos (MDD) compatível com UML, SysML e AUTOSAR, além de oferecer flexibilidade para trabalhar em sua linguagem específica de domínio (DSL). 

Benefícios
Obter recursos de abstração

Especificações expressas e design gráfico. Melhore a comunicação entre equipes e em toda a cadeia de suprimentos com padrões do setor e notações inequívocas.
Verificar e validar

Tenha provas antecipadas e contínuas de especificação e teste de projeto por meio de simulação e análise baseadas em modelos.
Oferece rastreabilidade

Mostre como e por que as decisões e compensações de design foram tomadas por meio das etapas de requisitos > especificação > design > código.

Funcionalidades

Geração de códigos
Geração completa de aplicativos embarcados

O IBM Engineering Rhapsody – Developer gera código de aplicação para as linguagens C, C++, Java e Ada, incluindo visualizações arquitetônicas e comportamentais (como statecharts e diagramas de atividade). Ele permite que você importe e visualize o código existente em C, C++, Java, Ada e C# para referência, ou desenvolva mais e sincronize as alterações no projeto ou no código para manter ambos em sincronia. Também é compatível com a integração da plataforma Eclipse como ambiente integrado de código, modelo e depuração.
Teste baseado em modelos e simulação
Teste baseado em modelos e simulação

Use funcionalidades de animação para obter ajuda sob demanda com a depuração em nível de projeto para ajudar a eliminar defeitos antecipadamente. Você pode automatizar a criação e a execução de testes usando o software IBM Engineering Rhapsody – Test Conductor Add On como parte do cumprimento das normas ISO 26262 e IEC 61508. Você também pode visualizar e analisar requisitos complexos com UML, SysML ou linguagens específicas do domínio (DSL), como AUTOSAR, DDS ou MARTE, ou criar seu próprio DSL.
Suporte ao ciclo de vida
Integra-se ao IBM Engineering Lifecycle Management

O IBM Engineering Rhapsody – Developer oferece um ambiente de desenvolvimento visual integrado aos sistemas IBM Engineering Lifecycle Management e à plataforma de engenharia de software para o desenvolvimento completo do ciclo de vida do produto. Integra-se a produtos ELM (como o IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, IBM Engineering Requirements Management DOORS Family, IBM Engineering Workflow Management, IBM Rational ClearCase e outros) para o desenvolvimento completo do ciclo de vida de produtos.
Crie artefatos em conformidade com os padrões

O IBM Engineering Rhapsody for DoDAF, MODAF and UPDM é um software complementar que permite criar artefatos em conformidade com as normas do US Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), do British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) e as normas Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM).
Rastreabilidade de requisitos

O software oferece rastreabilidade desde o projeto até os requisitos, proporcionando uma visão das informações mais recentes por meio do Rhapsody Design Manager. Gera também informações de requisitos no código para auxiliar a rastreabilidade na implementação final para conformidade com os padrões de segurança e oferece um solucionador de restrições paramétrico para diagramas paramétricos SysML. Inclui análise de verificação de modelo estático, o que ajuda a melhorar a consistência e a integridade do modelo.
Colaboração da equipe

Você pode responder às mudanças de forma ágil, mantendo a consistência em diversos ambientes. Você pode compartilhar e revisar projetos com sua equipe ampliada. O navegador de modelos avançados ajuda os engenheiros a classificar, organizar e editar modelos. As comparações gráficas de modelos e a fusão de elementos do modelo ajudam as equipes a trabalhar em paralelo. Um guia do usuário reduz o tempo de treinamento e apresenta instruções passo a passo sobre como aplicar o Rhapsody em engenharia de sistemas, desenvolvimento de software embarcado e testes.
Comparação de opções

Arquiteto para Engenheiro de Sistemas

Um ambiente de engenharia de sistema de baixo custo que permite analisar e elaborar requisitos, fazer concessões de arquitetura e documentar projetos.

 Designer

Todos os recursos do Architect for Systems Engineers, além de permitir que você crie protótipos, simule e execute designs para validação antecipada.

 Arquiteto de Software

Um ambiente de engenharia de software integrado de baixo custo para arquitetar graficamente aplicativos C++, C ou Java utilizando UML ou AUTOSAR.

 Desenvolvedor

Um ambiente de engenharia de software ágil integrado e em tempo real com geração completa de aplicações para C++, C, Java e Ada (incluindo MISRA-C e MISRA-C++).
Inclui modelagem UML/SysML, uma interface de gerenciamento de configuração e integração da plataforma Eclipse Inclui modelagem UML/SysML, uma interface de gerenciamento de configuração e integração da plataforma Eclipse Inclui modelagem UML/SysML, uma interface de gerenciamento de configuração e integração da plataforma Eclipse Inclui modelagem UML/SysML, uma interface de gerenciamento de configuração e integração da plataforma Eclipse
Oferece avaliação de restrições paramétricas, geração de documentos e geração de documentos personalizável com PUB Oferece avaliação de restrições paramétricas, geração de documentos e geração de documentos personalizável com PUB Oferece avaliação de restrições paramétricas, geração de documentos e geração de documentos personalizável com PUB Oferece avaliação de restrições paramétricas, geração de documentos e geração de documentos personalizável com PUB
Inclui o AUTOSAR System Authoring e oferece uma interface de usuário dedicada a engenharia de sistemas Inclui o AUTOSAR System Authoring e oferece uma interface de usuário dedicada a engenharia de sistemas Inclui o AUTOSAR System Authoring Inclui o AUTOSAR System Authoring e código AUTOSAR RTE
Utiliza modelagem DDS, integração de família DOORS, API para personalização, DoDAF, MODAF e UPDM Utiliza modelagem DDS, integração de família DOORS, API para personalização, DoDAF, MODAF e UPDM Utiliza modelagem DDS, integração de família DOORS, API para personalização, DoDAF, MODAF e UPDM Utiliza modelagem DDS, integração de família DOORS, API para personalização, DoDAF, MODAF e UPDM
Opções de licenciamento disponíveis para usuários perpétuos e temporários, flutuantes e individuais Opções de licenciamento disponíveis para usuários perpétuos e temporários, flutuantes e individuais Opções de licenciamento disponíveis para usuários perpétuos e temporários, flutuantes e individuais Opções de licenciamento disponíveis para usuários perpétuos e temporários, flutuantes e individuais
Oferece simulação e execução de modelos, painéis gráficos para prototipagem ou acoplamento Oferece geração de estrutura de código C, C++ ou Java ou geração de código MISRA-C ou MISRA-C++ Oferece geração de estrutura de código C, C++ ou Java ou geração de código MISRA-C ou MISRA-C++
Contém código de engenharia reversa Contém código de engenharia reversa
Oferece simulação e execução de modelos, painéis gráficos para prototipagem ou acoplamento
Contém geração completa de código de aplicativo (incluindo gráficos de estado) e integração com IDE incorporado
Utiliza artefatos de criação de geração, framework de execução em tempo real, desenvolvimento Ada e compatibilidade com Linux

*Os preços apresentados são indicativos, podem variar de acordo com o país, excluem impostos e taxas aplicáveis e estão sujeitos à disponibilidade de ofertas do produto em uma localidade. 
Dê o próximo passo

Comece a usar com uma avaliação sem custo ou agende uma reunião com um especialista da IBM para ver como sua organização pode se beneficiar do Engineering Rhapsody.

