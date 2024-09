Forneça métodos modernos para trabalhar com e gerenciar o Db2 for z/OS e seus dados. O IBM Unified Management Server for z/OS oferece todos os serviços essenciais necessários pelo IBM Db2 DevOps Experience, incluindo descoberta, configuração e operações. Os usuários podem acessar todos esses recursos por meio do IBM Unified Experience for z/OS, uma interface gráfica baseada em navegador construída sobre o framework de aplicações de código aberto Zowe. Eles também podem acessá-las através de APIs RESTful para integração em pipelines existentes.