O IBM® Db2 Administration Tool ajuda no gerenciamento da complexidade, o crescimento e a mudança de seus objetos e esquemas do IBM Db2 for z/OS ao longo do ciclo de vida das aplicações. Edite e navegue com facilidade tanto entre os dados do Db2 for z/OS quanto entre os dados armazenados no IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS para facilitar as tarefas de administração de banco de dados. Use a navegação de alto nível para explorar os objetos do Db2 ao longo da empresa e implementar mudanças simples ou alterações de versões complexas para várias pessoas com confiança.