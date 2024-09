As ferramentas de otimização de desempenho do IBM Db2 oferecem monitoramento e gerenciamento de ponta a ponta para suas aplicações e sistemas do IBM Db2 for z/OS.



Substituem os métodos ad hoc com as tecnologias de melhores práticas que lidam com o ciclo de vida inteiro do gerenciamento de desempenho, incluindo o monitoramento e o ajuste fino, ajudando a melhorar a disponibilidade do Db2 e reduzir os custos gerais do sistema.



As ferramentas melhoram o retorno sobre o investimento com suporte analítico para lidar com as áreas de avaliação, administração e otimização da carga de trabalho.