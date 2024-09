Sua empresa provavelmente depende de centenas de aplicações em várias equipes. Podem ser sistemas prontos para uso, aplicações personalizadas, aplicações SaaS, aplicativos móveis, sensores IoT e muitos outros, e provavelmente estão distribuídos por vários locais, como em instalações locais e em múltiplas nuvens públicas e privadas.

Mas, como as aplicações apresentam dados em diferentes formatos, como JSON, SOAP e formatos de mensagens específicos do setor, como Swift, EDI e outros. O uso de protocolos, como mensagens, HTTP, serviços da Web, REST e outros, pode ser um desafio para garantir que as aplicações possam se comunicar com velocidade, segurança e flexibilidade.

O App Connect ajuda você a conectar e transformar aplicações e dados de forma rápida e segura para integrar a empresa, viabilizar a automação e obter o máximo de valor de seus dados de negócios.