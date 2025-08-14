Impulsione agentes de IA usando dados do Z: apresentando o IBM Z e o Salesforce Data Cloud Zero Copy Integration

13 de agosto de 2025
Apesar de estarem sentadas sobre uma mina de ouro de informações, incluindo registros de clientes, transações financeiras, insights operacionais e décadas de dados históricos, a maioria das organizações continua a subutilizar os dados. De acordo com a Seagate e a D&B, 68% dos dados empresariais permanecem sem análise de dados na maioria das organizações, e até 82% das empresas são limitadas por silos de dados. O sucesso das iniciativas de IA generativa depende de quão bem as empresas podem acessar, gerenciar e aproveitar seus dados corporativos para modelos de IA e análise de dados profunda.
Essas barreiras não só limitam a inovação, mas também reduzem o ROI das iniciativas de IA. Na verdade, as empresas que efetivamente monetizam dados confiáveis e de alta qualidade têm quase o dobro do ROI da IA: 9% em comparação com 4,8%. A mensagem é clara: liberar o valor dos dados corporativos não é mais opcional; isso é essencial para ter vantagem competitiva na era da IA.
É por isso que estamos trazendo o poder do IBM watsonx, o mainframe IBM Z, o IBM Data Gate, para o watsonx e a tecnologia Salesforce Zero Copy para a vanguarda da inovação empresarial. Essa integração entre o IBM watsonx.data e o Salesforce Data Cloud representa um grande avanço na forma como as organizações podem ativar seus dados de forma segura, eficiente e sem a necessidade de movimentações complexas de dados.
Durante anos, as empresas confiaram no IBM Z para impulsionar operações de missão crítica em todos os setores, desde bancos e seguros até saúde e governo. Empresas em todo o mundo aproveitam o mainframe para armazenar seus dados transacionais mais valiosos. Mas o acesso a esses dados para as aplicações de IA modernas tradicionalmente exige processos de Extrair, Transformar e Carregar (ETL) caros, lentos e propensos à duplicação.
Com o Zero Copy File Federation, esse paradigma muda: o IBM Data Gate for watsonx permite que as organizações tragam seus valiosos dados do IBM Z para o IBM watsonx.data, o data lakehouse aberto e híbrido para IA.
A integração sem dificuldades do Zero Copy do watsonx.data com o Salesforce Data Cloud, possibilitada pelo Apache Iceberg aberto, permitirá que ambas as plataformas acessem e interpretem virtualmente os dados corporativos em tempo real. O resultado é uma base poderosa de dados do Z e da Salesforce que pode ser usada para casos de uso inovadores de IA agêntica, liberando novas possibilidades para automação inteligente e engajamento do cliente.
Não se trata apenas de acesso a dados; trata-se de possibilitar ações inteligentes. Ao combinar os dados essenciais do mainframe com os dados avançados de interação com os clientes da Salesforce, as empresas podem criar insights impulsionados por IA em tempo real para um engajamento mais personalizado e proativo com os clientes e fluxos de trabalho otimizados.
Com essa integração, o Agentforce da Salesforce pode acessar com segurança armazenamentos de dados no mainframe e dados estruturados no IBM Db2 for z/OS ou outros bancos de dados de mainframe para entender instantaneamente o histórico, as preferências e o sentimento do cliente. O resultado? Resoluções mais rápidas, recomendações mais inteligentes e conversas mais significativas.
Essa integração entre a IBM e a Salesforce já está liberando casos de uso poderosos em todos os setores. Ao federar dados de mainframe no Salesforce Data Cloud, as empresas podem ativar insights que antes estavam aprisionados em silos. Aqui estão quatro casos de uso transformadores:
Um dos aspectos mais poderosos dessa parceria é que ela não exige a substituição da infraestrutura existente. Os clientes da IBM podem continuar confiando na resiliência e segurança do IBM Z enquanto obtêm novos recursos de ativação por meio da Salesforce. É uma situação em que todos saem ganhando: preserva-se a integridade dos sistemas híbridos e, ao mesmo tempo, adota-se a agilidade da IA moderna.
"Essa parceria com a Salesforce e o poder do Zero Copy é um grande benefício para nossos clientes em comum", disse Edward Calvesbert, vice-presidente de gerenciamento de produtos da plataforma watsonx. "Trata-se de capacitar as empresas para finalmente quebrar os silos de dados e liberar todo o potencial de todos os seus dados para a IA, sem o ônus de migrações de dados complexas. Estamos possibilitando um futuro no qual novos insights são liberados sem dificuldades, e processos críticos de negócios são automatizados."
Na IBM, estamos comprometidos com a construção de um ecossistema de dados aberto e conectado; um onde os dados fluam livremente e de forma segura entre plataformas, e onde a IA seja fundamentada em confiança e transparência. Essa parceria com a Salesforce é uma prova dessa visão.
Juntos, estamos ajudando as empresas a migrar além dos silos de dados e a avançar para um futuro onde os dados funcionam de forma mais forte, inteligente e rápida. O objetivo sempre foi o mesmo: impulsionar a inovação, aprimorar a experiência do cliente e liberar novos valores de negócios.
Participe do nosso próximo webinar com líderes da IBM e da Salesforce enquanto exploramos como o Zero Copy está remodelando a IA empresarial.