Impulsione agentes de IA usando dados do Z: apresentando o IBM Z e o Salesforce Data Cloud Zero Copy Integration

Apesar de estarem sentadas sobre uma mina de ouro de informações, incluindo registros de clientes, transações financeiras, insights operacionais e décadas de dados históricos, a maioria das organizações continua a subutilizar os dados. De acordo com a Seagate e a D&B, 68% dos dados empresariais permanecem sem análise de dados na maioria das organizações, e até 82% das empresas são limitadas por silos de dados. O sucesso das iniciativas de IA generativa depende de quão bem as empresas podem acessar, gerenciar e aproveitar seus dados corporativos para modelos de IA e análise de dados profunda.

Essas barreiras não só limitam a inovação, mas também reduzem o ROI das iniciativas de IA. Na verdade, as empresas que efetivamente monetizam dados confiáveis e de alta qualidade têm quase o dobro do ROI da IA: 9% em comparação com 4,8%. A mensagem é clara: liberar o valor dos dados corporativos não é mais opcional; isso é essencial para ter vantagem competitiva na era da IA.

É por isso que estamos trazendo o poder do IBM watsonx, o mainframe IBM Z, o IBM Data Gate, para o watsonx e a tecnologia Salesforce Zero Copy para a vanguarda da inovação empresarial. Essa integração entre o IBM watsonx.data e o Salesforce Data Cloud representa um grande avanço na forma como as organizações podem ativar seus dados de forma segura, eficiente e sem a necessidade de movimentações complexas de dados.