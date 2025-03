Na IBM, um compromisso com a sustentabilidade remonta à década de 1970, quando estabelecemos pela primeira vez metas formais em relação à conservação de energia e gerenciamento de resíduos.

Nos anos que se seguiram, nossa pesquisa e tecnologia de ponta nos colocaram em uma posição única para aplicar as mais recentes soluções digitais para combater as mudanças climáticas, reduzir as emissões de GEE e promover a conservação e a prevenção da poluição.



O objetivo geral? Criar caminhos melhores para reduzir o impacto em nosso planeta e torná-lo um lugar mais seguro para todos os seres vivos.