19 de Maio | Trio One Brooklin Novo, São Paulo
Um encontro estratégico para transformar o potencial da IA corporativa em resultados reais de negócio, com dados, governança e infraestrutura certa.
Em uma iniciativa conjunta entre IBM e CNBC, este evento promove um debate estratégico sobre como sair da experimentação e transformar a IA corporativa em valor concreto, mensurável e sustentável para os negócios.
Ao longo da agenda, especialistas e líderes exploram como governança de dados, IA Agêntica e uma infraestrutura de nuvem híbrida permitem escalar operações com segurança, tomar decisões de TI com mais agilidade e construir uma base sólida para inovação contínua — mesmo em cenários de alta complexidade e mudanças constantes.
A IA está mudando o que as empresas fazem e como fazem isso. Ainda assim, um ponto cego marcante permanece. 79% dos executivos dizem que a IA contribuirá significativamente para sua receita até 2030, mas apenas 24% conseguem ver claramente de onde essa receita virá. Essa lacuna entre expectativas e resultados apresenta o desafio de liderança desta década.
A maioria dos líderes empresariais — 57% — agora diz que sua vantagem competitiva virá principalmente da sofisticação de seus modelos de IA até 2030, quando as pessoas continuarão sendo essenciais. O futuro dos negócios é um híbrido entre pessoas e tecnologia.
À medida que a IA passa da experimentação para operações centrais, as empresas precisam rodar modelos de forma confiável com dados reais, atendendo aos requisitos regulatórios, de soberania, resiliência e segurança. Acelerar o ROI da IA exige uma execução disciplinada em nuvem híbrida que integre totalmente infraestrutura, aceleradores, dados e software de IA de ponta a ponta. Nesta sessão, aprenda com especialistas como uma abordagem híbrida de nuvem full-stack e de tamanho certo preserva a escolha, mantém o controle entre os ambientes e oferece um retorno duradouro de IA em escala.
Migrando a IA dos pilotos para a escala, a estratégia em nuvem torna-se essencial. A IA agora se estende por data centers, nuvens públicas e edge, pressionando CIOs e CTOs a equilibrar custo, desempenho e soberania. Esta mesa-redonda reúne líderes de tecnologia para discutir formas práticas de como a nuvem soberana suporta ambientes seguros e prontos para IA, evita o bloqueio, mantém o controle de dados e modelos, e constrói uma base inovadora e em nuvem compatível para escalar.
As organizações estão sob pressão para modernizar aplicações, acelerar inovações, adotar a IA de forma responsável, mantendo o controle e a soberania sobre os dados. A infrastructure adequada oferece uma base aberta, segura e de alto‑desempenho para modernização em larga escala, preservando flexibilidade e soberania.
A IA está transformando a forma como as empresas operam e forçando líderes a repensar a soberania digital. À medida que a IA avança para processos centrais de negócios, as organizações precisam comprovar o controle sobre dados, modelos e plataformas, ao mesmo tempo em que atendem às crescentes demandas regulatórias.
Participe desta sessão para aprender como as organizações estão redefinindo a soberania para a era da IA e como novas abordagens de arquitetura e governança estão possibilitando a inovação sem sacrificar confiança, resiliência ou independência de longo prazo.
Aprofunde-se nos principais temas que serão discutidos no evento e entenda como a IBM conecta IA, dados e infraestrutura para ajudar organizações a sair do potencial e gerar resultados reais, escaláveis e mensuráveis.
Vá além da automação tradicional. Os agentes de IA ajudam a executar tarefas, apoiar decisões e escalar operações com eficiência, integrados aos fluxos reais do negócio.
A IA só gera valor quando é alimentada por dados confiáveis. Estruture, governe e prepare grandes volumes de dados para escalar a IA com segurança e controle.
Combine nuvem híbrida, IA e dados para ganhar agilidade, reduzir riscos e inovar com liberdade, mantendo controle sobre onde seus dados e aplicações operam.
Em ambientes com múltiplas ferramentas, equipes e demandas crescentes, a falta de integração gera lentidão e retrabalho. Explore como a orquestração inteligente pode eliminar silos, automatizar fluxos e acelerar a execução com mais controle.