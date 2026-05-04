Em uma iniciativa conjunta entre IBM e CNBC, este evento promove um debate estratégico sobre como sair da experimentação e transformar a IA corporativa em valor concreto, mensurável e sustentável para os negócios.

Ao longo da agenda, especialistas e líderes exploram como governança de dados, IA Agêntica e uma infraestrutura de nuvem híbrida permitem escalar operações com segurança, tomar decisões de TI com mais agilidade e construir uma base sólida para inovação contínua — mesmo em cenários de alta complexidade e mudanças constantes.