A IBM e a Intel estão acelerando a evolução da IA corporativa e dos semicondutores, promovendo ecossistemas abertos e entregando soluções de computação flexíveis e com bom custo-benefício para as empresas
Há quatro décadas, a IBM e a Intel trabalham juntas na interseção entre tecnologia e negócios. A parceria entre elas é construída com base na inovação, na confiança e na geração de impacto real para os clientes.
Hoje, estamos gerando soluções de computação inovadoras, econômicas e flexíveis como os aceleradores de IA Intel Gaudi 3 na IBM® Cloud. Estamos avançando no desenvolvimento de semicondutores com a força da IBM Research e o conhecimento da Intel. E estamos entregando resultados reais para os clientes, com o respaldo da nossa tecnologia, do nosso ecossistema aberto e a vasta experiência da IBM Consulting.
Libere, inove e implemente novas soluções de IA com os aceleradores de IA Intel Gaudi 3 na IBM Cloud, projetadas para ajudar você a escalar as cargas de trabalho da IA generativa com alto desempenho, economia e flexibilidade na implementação e com desenvolvimento aberto.
A IBM e Intel estão ampliando os limites do que é possível em tecnologia de semicondutores. Juntos, estamos trabalhando para avançar em lógica, embalagem e arquiteturas de chips de última geração, incluindo a exploração de novos materiais que podem oferecer melhor desempenho, alcançar maior eficiência energética e permitir maior escala.
A IBM e a Intel trabalham juntas no NY CREATES 'Albany NanoTech Complex, um dos centros de P&D de semicondutores mais avançados do mundo. As equipes trabalham na pesquisa de materiais e litografia, embalagem e integração e mais.
Estamos trabalhando juntos para desenvolver e aplicar materiais inovadores que melhoram a forma como os chips são construídos e como funcionam. Esse avanço é especialmente importante, pois novas cargas de trabalho como a IA generativa impõem exigências muito maiores às tecnologias de semicondutores.
Com a combinação dos pontos fortes da IBM Research com a escala de fabricação da Intel, estamos ajudando a acelerar a jornada do laboratório para a fábrica.
Nos últimos dois anos, a Intel e a IBM organizaram uma série global de 16 eventos educacionais e de networking para clientes. Esses eventos envolveram mais de 2.500 participantes, e apresentaram maneiras de maximizar a IA empresarial, a segurança e os resultados da nuvem híbrida com as soluções da IBM Cloud aceleradas pelas tecnologias Intel.
Os participantes têm a chance de aprender como os líderes do setor estão criando experiências mais novas e mais ricas para seus clientes e como isso está aumentando a receita. Os próximos eventos estão programados para ocorrer em Paris, São Paulo, Toronto e Tóquio.
