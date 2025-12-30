IBM e Intel

A IBM e a Intel estão acelerando a evolução da IA corporativa e dos semicondutores, promovendo ecossistemas abertos e entregando soluções de computação flexíveis e com bom custo-benefício para as empresas
Acelere a transformação na era da IA

Há quatro décadas, a IBM e a Intel trabalham juntas na interseção entre tecnologia e negócios. A parceria entre elas é construída com base na inovação, na confiança e na geração de impacto real para os clientes.

Hoje, estamos gerando soluções de computação inovadoras, econômicas e flexíveis como os aceleradores de IA Intel Gaudi 3 na IBM® Cloud. Estamos avançando no desenvolvimento de semicondutores com a força da IBM Research e o conhecimento da Intel. E estamos entregando resultados reais para os clientes, com o respaldo da nossa tecnologia, do nosso ecossistema aberto e a vasta experiência da IBM Consulting.

 
Grupo de jovens sentados em seu local de trabalho e programando em computadores, em um ambiente de escritório de TI
Intel Gaudi 3 na IBM Cloud

Libere, inove e implemente novas soluções de IA com os aceleradores de IA Intel Gaudi 3 na IBM Cloud, projetadas para ajudar você a escalar as cargas de trabalho da IA generativa com alto desempenho, economia e flexibilidade na implementação e com desenvolvimento aberto.

 Saiba mais sobre o Intel Gaudi 3 na IBM Cloud
Inovações de tecnologia O IBM Watson NLP ganha um impulso no desempenho com as tecnologias Intel
Os processadores escaláveis Intel Xeon oferecem maior desempenho para clientes do IBM Watson NLP.
IBM watsonx.data e otimizações Intel:
A IBM e a Intel trabalharam juntas para acelerar o watsonx.data nos processadores Intel®, com otimizações comprovadas para oferecer maior desempenho nos processadores escaláveis Intel® Xeon® de 4ª e 5ª Geração.
As tecnologias Intel aceleram o RAG no watsonx.ai
Colaboração para acelerar o servidor watsonx.ai para modelos de embedding.
Processadores Intel Xeon de 4ª Geração com o IBM Storage Fusion HCI
Utilizando os processadores Intel Xeon de 4.ª Geração com o IBM Storage Fusion HCI, as empresas podem reduzir a pegada de carbono e o consumo de energia da atual infraestrutura, além de liberar recursos avançados.
Colaboração em pesquisa e desenvolvimento de semicondutores

A IBM e Intel estão ampliando os limites do que é possível em tecnologia de semicondutores. Juntos, estamos trabalhando para avançar em lógica, embalagem e arquiteturas de chips de última geração, incluindo a exploração de novos materiais que podem oferecer melhor desempenho, alcançar maior eficiência energética e permitir maior escala.
Parceria firmada com a Albany Nanotech

A IBM e a Intel trabalham juntas no NY CREATES 'Albany NanoTech Complex, um dos centros de P&D de semicondutores mais avançados do mundo. As equipes trabalham na pesquisa de materiais e litografia, embalagem e integração e mais.
Inovação em materiais e processos

Estamos trabalhando juntos para desenvolver e aplicar materiais inovadores que melhoram a forma como os chips são construídos e como funcionam. Esse avanço é especialmente importante, pois novas cargas de trabalho como a IA generativa impõem exigências muito maiores às tecnologias de semicondutores.
Visão de futuro

Com a combinação dos pontos fortes da IBM Research com a escala de fabricação da Intel, estamos ajudando a acelerar a jornada do laboratório para a fábrica.
Principais notícias A Red Hat lança a comunidade llm-d, viabilizando a inferência da IA generativa em escala
Um novo projeto de código aberto entre a Red Hat e a IBM com o suporte da Intel para atender à necessidade mais urgente para o futuro da IA generativa: inferência em escala.
Aceleradores de IA Intel Gaudi 3 agora disponíveis no IBM Cloud
Aprenda como ter acesso a novas soluções de IA com os aceleradores de IA Intel Gaudi 3 na IBM Cloud.
Intel e IBM trabalham juntas para oferecer melhor economia para inovação em IA
Saiba mais em nosso artigo sobre esse trabalho em conjunto e o impacto dele.
Como a Intel e a IBM estão impulsionando a inovação nas empresas
IBM Cloud e Intel anunciam novas soluções de computação confidencial, parceria com a Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance e uma série de eventos globais.
IBM Cloud e Intel lançam nova área de testes personalizada na nuvem
Agora, os clientes do IBM Cloud Virtual Server for VPC podem testar o desempenho dos processadores Intel Xeon de 2ª e 4ª geração em várias aplicações.
Inovação com clientes

Nos últimos dois anos, a Intel e a IBM organizaram uma série global de 16 eventos educacionais e de networking para clientes. Esses eventos envolveram mais de 2.500 participantes, e apresentaram maneiras de maximizar a IA empresarial, a segurança e os resultados da nuvem híbrida com as soluções da IBM Cloud aceleradas pelas tecnologias Intel. 

Os participantes têm a chance de aprender como os líderes do setor estão criando experiências mais novas e mais ricas para seus clientes e como isso está aumentando a receita. Os próximos eventos estão programados para ocorrer em Paris, São Paulo, Toronto e Tóquio.
O ecossistema Intel na IBM Cloud Soluções de VMware
Migre cargas de trabalho VMware para a IBM Cloud com as ferramentas, tecnologias e habilidades que você já possui. A integração e automação com o Red Hat OpenShift impulsionam a inovação com IA, análises de dados e outros recursos.
Soluções SAP
Utilize infraestrutura e soluções de alto desempenho que aprimoram o cenário de TI da sua empresa. SAP na IBM Cloud oferece nuvem empresarial pronta para gerenciar suas demandas de segurança, confiabilidade e conformidade.
Soluções Red Hat
Combine a inovação de uma comunidade global de desenvolvedores de código aberto com uma experiência inigualável em modelos de setores, nuvem e IA para superar desafios mais rápido e criar resultados melhores.
Computação confidencial da IBM
Proteja seus dados com a mais ampla seleção de tecnologias de segurança e criptografia de dados do IBM® Z, IBM LinuxONE e Intel Xeon na IBM Cloud.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC
Máquinas virtuais altamente escaláveis, de locatário único e de vários locatários, que podem ser provisionadas rapidamente para oferecer máximo isolamento e controle de rede. Os processadores Intel Xeon ajudam a tornar essa experiência simples, poderosa e segura.
IBM Cloud bare metal servers
Servidores bare metal 100% dedicados e de locatário único para máximo desempenho, segurança e controle. Os processadores Intel Xeon ajudam a tornar essa experiência simples, poderosa e segura.
Recursos A IBM prepara as empresas para escalar a IA
A IBM Cloud oferece soluções de nuvem híbrida de fácil implementação, escalabilidade e acessibilidade com os aceleradores Intel Gaudi 3 IA.
Intel e IBM Cloud — Eficiência em conjunto
A IBM Cloud acelerada pela Intel é projetada para oferecer o desempenho, a segurança e a flexibilidade compatíveis com o TCO que você precisa para maximizar as possibilidades da sua nuvem híbrida hoje e no futuro.
Estratégia baseada na ciência
A liderança setorial da Intel combinada com a estratégia de "ciência da consultoria" da IBM Consulting com o IBM Consulting Advantage pode ajudar os clientes a acelerar sua trajetória para o futuro empregando as tecnologias mais recentes.
Próximas etapas

Descubra pesquisas de thought leadership que oferecem dados, análises e insights práticos para ajudar a navegar no futuro dos negócios.

 Inscreva-se no IdeaWatch
Seja parceiro da IBM 

Faça sua empresa crescer com a IBM. Amplie seu crescimento com nossas soluções, incentivos e recursos de tecnologia inovadores.

 Participe do IBM® Partner Plus Carreiras na IBM Consulting

Trabalhe em consultoria com propósito: faça parte da nossa equipe de profissionais dedicados que geram inovação e mudança.

 Ver oportunidades de carreira Visite a página de recursos da IBM Consulting

Confira nossa coleção mais recente de relatórios, guias e conteúdos de liderança de pensamento para impulsionar seu negócio.

 Saiba mais