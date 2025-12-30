Há quatro décadas, a IBM e a Intel trabalham juntas na interseção entre tecnologia e negócios. A parceria entre elas é construída com base na inovação, na confiança e na geração de impacto real para os clientes.

Hoje, estamos gerando soluções de computação inovadoras, econômicas e flexíveis como os aceleradores de IA Intel Gaudi 3 na IBM® Cloud. Estamos avançando no desenvolvimento de semicondutores com a força da IBM Research e o conhecimento da Intel. E estamos entregando resultados reais para os clientes, com o respaldo da nossa tecnologia, do nosso ecossistema aberto e a vasta experiência da IBM Consulting.