As GPUs AMD Instinct MI300X podem ser implementadas por meio de instâncias em nuvem do IBM Cloud Virtual Servers for VPC. O IBM Cloud VPC foi projetado para alta resiliência e segurança em uma rede definida por software (SDN), onde os clientes podem criar nuvens privadas isoladas e aproveitar os principais benefícios da nuvem pública. A instância em nuvem com GPU AMD Instinct MI300X, que também oferece suporte a imagens Red Hat Enterprise Linux AI, é ideal para clientes com pilhas de software altamente especializadas ou que precisem de controle total sobre o servidor subjacente.