Renovando uma infraestrutura ineficaz de gerenciamento de conhecimento A X-POWER, fornecedora líder de soluções de sistemas inteligentes e digitais integrados na China, embarcou em uma jornada para aprimorar seus recursos internos de gestão do conhecimento. Enfrentando desafios com limitações em sua base de conhecimento interna, a empresa buscou revolucionar sua abordagem com a tecnologia de IA generativa. A base de conhecimento existente da X-POWER, dependente de portas WeChat e gerenciamento tradicional de arquivos de servidor, apresentava limitações significativas. Informações fragmentadas e seleção manual impediram a rápida aquisição de conhecimento. A necessidade de recursos interativos de conversação e a complexidade do texto não estruturado ressaltaram a necessidade de inovação.

85% Redução do tempo necessário para consultar o conhecimento empresarial 80% Melhoria da eficiência no processo pós-venda 90% Redução de mal-entendidos causados por conteúdo complexo 70% Eliminação das preocupações com segurança e explicabilidade da IA generativa

O suporte total e a tecnologia de ponta da IBM foram fundamentais para o sucesso desse projeto de IA. Valorizamos nossa parceria de longa data com a IBM, baseada na confiança e em um compromisso compartilhado com a inovação. A combinação exclusiva do pacote watsonx de segurança no local, migração perfeita para a nuvem híbrida, plataforma fácil de usar e suporte de nível corporativo se alinha perfeitamente às nossas necessidades. Estamos entusiasmados em colaborar ainda mais com a IBM, integrando nossa profunda experiência no setor com sua tecnologia avançada para impulsionar o futuro da manufatura. Huang Yadan Gerente geral X-POWER

Cocriação de soluções de gestão do conhecimento impulsionadas por IA As equipes de engenharia de cliente e vendas técnicas da IBM cocriaram com o cliente, começando pela exploração de cenários de negócios até a pesquisa dos melhores caminhos de implementação. Eles abordaram os problemas desde o básico da implementação da IA, resolvendo-os gradualmente do simples ao complexo, aproveitando as soluções generativas de IA da IBM, em conjunto com a solução de integração de aplicativos IBM Cloud Pak for Integration. Em pouco mais de dois meses, a IBM ajudou a X-POWER a construir uma base de conhecimento inteligente de nível empresarial ideal para perguntas e respostas. Essa base de conhecimento utilizou o IBM watsonx Assistant para criar uma “interface Q&A inteligente” como um assistente inteligente para fornecer acesso front-end e recursos de compreensão semântica. Simultaneamente, o IBM Watson Discovery foi escolhido como a ferramenta de compreensão e recuperação de documentos, capaz de análise semântica detalhada e recuperação de palavras-chave com base em consultas de usuários. Além disso, o IBM watsonx.ai foi integrado para melhorar a precisão das respostas e proporcionar uma experiência de interação personalizada.

Revolucionando o suporte pós-venda: resolução simplificada de problemas e acessibilidade ao conhecimento A IBM implementou com sucesso o banco de dados inteligente de perguntas e respostas no serviço pós-venda do cliente, permitindo que os engenheiros pós-venda da X-POWER resolvam com eficiência problemas específicos do cliente. A base de conhecimento da solução construiu uma framework de base sólida, beneficiando todos os engenheiros de desenvolvimento, mas especialmente os engenheiros recém-contratados, que não precisam mais contar com a equipe sênior para apresentações e orientações. Em vez disso, agora eles podem aprender e melhorar por meio da base de conhecimento inteligente, alcançando rápida adaptação e autocrescimento.