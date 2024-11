A organização de CIOs utilizou o IBM® watsonx Assistant for Z, um assistente de inteligência artificial generativa, para ajudar a preencher a lacuna de skills no gerenciamento do ambiente IBM Z. Esse assistente de IA generativa é aprimorado com conteúdo selecionado, baseado em conhecimento específico do IBM Z e práticas recomendadas.

A organização colaborou com a equipe de produto da IBM para entender e explorar como usar IA generativa para transformar a forma como usuários corporativos, com diferentes níveis de experiência, interagem com o IBM Z. Por meio de uma série de sessões de brainstorming, as equipes priorizaram 3 dos 35 casos de uso para adoção inicial e implementaram o watsonx Assistant for Z local em um cluster existente do Red Hat® OpenShift.

Como parte da parceria com a equipe de produto, a organização de CIOs forneceu feedback ao time do watsonx Assistant for Z para aprimorar recursos e funcionalidades do produto com base nos achados e resultados da implementação.

Os detalhes da implementação do watsonx Assistant for Z são melhor ilustrados por esses 3 casos de uso iniciais (com mais sendo lançados ao longo do ano):

Suporte de perguntas e respostas (Q&A) do IBM Z para a equipe de operações

Antes: a equipe de operações do IBM Z fazia perguntas a especialistas, cujas respostas estavam disponíveis em documentação relacionada ao produto.

Depois: o watsonx Assistant for Z fornece respostas claras e acionáveis com links para aprendizado adicional, permitindo que os SMEs concentrem-se em trabalhos mais estratégicos Análise de incidentes

Antes: a equipe de suporte do IBM Z buscava manualmente incidentes anteriores para encontrar problemas semelhantes e suas resoluções.

Depois: o watsonx Assistant for Z ingere o incidente de uma plataforma de automação de fluxo de trabalho de terceiros, analisa o problema e apresenta sugestões de ações baseadas em documentação do produto e análises de incidentes anteriores em sistemas similares. Aplicação de patches em subsistemas do IBM Db2

Antes: a equipe de operações do IBM Z inseria manualmente várias informações em um formulário para abrir uma solicitação de alteração, obter aprovações, disparar automações, reverter em caso de falha e fechar a solicitação.

Depois: a equipe informa ao watsonx Assistant for Z que um sistema precisa de um patch. Em seguida, ele recupera detalhes de uma plataforma de automação de fluxo de trabalho de terceiros e procura automação relevante no Ansible. Depois que a equipe especifica quando aplicar o patch, o assistente de IA generativa abre uma solicitação de alteração padrão, envia detalhes relevantes para acionar a automação, solicita automação adicional em caso de falha e fecha automaticamente a solicitação de alteração com o status correto. Por último, a equipe confirma que o patching foi aplicado.

Há dois motivos principais pela quais a organização do CIO escolheu o watsonx Assistant for Z: