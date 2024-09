A UMB realizou uma avaliação abrangente, analisando diferentes arquiteturas de processador e tecnologias de virtualização, antes de selecionar o IBM Power Systems.

Marco Reichmuth explica: "Sabemos, por experiência, o quão eficiente e confiável é a tecnologia IBM Power Systems. Como parceiro de negócios IBM Platinum, temos um excelente relacionamento com a IBM, e não poderíamos pensar em melhor parceiro para apoiar nosso novo empreendimento."



O UMB utiliza dois servidores IBM Power S924 para uma configuração de integração de data center personalizada para executar o SAP HANA. Os servidores IBM Power Systems no UMB são totalmente virtualizados, usando a tecnologia IBM PowerVM®. O UMB hospeda várias instâncias SAP em cada servidor e, à medida que a demanda cresce, pode aumentar a capacidade de instâncias individuais sem precisar adquirir e configurar novos servidores físicos. Caso o UMB ultrapasse o espaço ocupado pela infraestrutura existente, ele poderá adicionar novos servidores físicos — sem afetar a produção — e fornecer um caminho de crescimento contínuo sem limites.

Usando recursos avançados de virtualização incorporados à plataforma IBM Power Systems, a UMB implementou um cluster de alta disponibilidade em dois data centers separados para garantir failover contínuo de dados e cargas de trabalho em caso de desastre. Como outro nível de proteção, os dados também são espelhados a um bunker de alta segurança nos Alpes suíços.

Gérard Lüchinger comenta: "IBM Power Systems é a base ideal para nossa nova oferta do SAP HANA Cloud, pois oferece disponibilidade, flexibilidade, confiabilidade e desempenho de nível empresarial em uma única plataforma fácil de gerenciar. Sabemos que podemos contar com a tecnologia IBM Power para oferecer suporte ao serviço em nuvem SAP HANA mais poderoso da Suíça."

Complementando o SAP HANA Cloud, UMB opera partições lógicas para outras aplicações com os sistemas operacionais IBM AIX® e IBM i na mesma infraestrutura da IBM Power Systems. Ao consolidar cargas de trabalho em seus recursos de servidor disponíveis, o UMB pode ganhar as mesmas recompensas em termos de desempenho e disponibilidade para muitos ambientes de aplicativos diferentes, enquanto reduz o tempo e o esforço gastos na manutenção da infraestrutura.

Gérard Lüchinger diz: "Executar o SAP HANA no IBM Power Systems com Linux foi uma combinação perfeita, não apenas em nível técnico, mas também do ponto de vista organizacional. Estimamos que, ao aproveitar o conhecimento existente, nosso esforço de treinamento e operações seja 50% menor do que com as outras opções que consideramos."

Marco Reichmuth acrescenta: "De acordo com nossa avaliação e experiência diária, a plataforma IBM Power Systems supera outras arquiteturas em termos de velocidade, escalabilidade, disponibilidade e custo-efetividade. Concluímos um extenso exercício de custo total de propriedade [TCO] e descobrimos que os servidores IBM Power eram 25% mais baratos de executar em um período de cinco anos do que as alternativas, incluindo configurações de dispositivos."