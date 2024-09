Como uma organização enxuta com um limite autoimposto no número de funcionários, o UBank se destaca em encontrar maneiras inovadoras de atender às demandas. "A necessidade é a mãe da invenção, então no momento em que você diz que não pode ter mais do que 200 pessoas, a criatividade começa a fluir", diz Jeremy Hubbard, Chefe de Digital e Tecnologia do UBank. "Realmente vemos nossa empresa como uma fintech com uma licença bancária."

Constantemente desafiado a encontrar maneiras mais eficientes de operar, a equipe de TI do UBank queria explorar um modelo de desenvolvimento em nuvem como serviço de plataforma (PaaS). "A atração para nós em mudar para uma solução PaaS era a ideia de dar mais controle aos nossos desenvolvedores e reduzir a necessidade de recursos adicionais", diz Hubbard. "O outro fator motivador estava relacionado à velocidade de lançamento no mercado e à remoção de barreiras no processo de transformar uma ideia em produção."