O Trust Anchor Group (link fora de ibm.com) é uma organização global e uma parceira de negócios da IBM que ajuda instituições financeiras e empresas a monitorar ou investir em ativos do mundo real, fornecendo tecnologia pronta para empresas para digitalização de ativos com sua oferta de serviços Neuro.​ Além disso, o Neuro oferece serviços de pagamento inteligente e identidade segura que, combinados com a digitalização de ativos, são projetados para liberar um novo paradigma econômico onde os ativos são usados, reutilizados e monetizados.

Recentemente, como parte do programa IBM Fintechx (link fora de ibm.com), o Trust Anchor Group começou a explorar como a IA generativa poderia ajudar a abordar um desafio importante enfrentado por seus clientes: a avaliação dinâmica de ativos. Anteriormente, o processo de avaliação de ativos consumia muito tempo e era propenso a erros. Além disso, a pesquisa poderia ficar desatualizada rapidamente, pois as circunstâncias do mercado mudavam rapidamente. O valor de um ativo poderia mudar diariamente devido a eventos (como aumentos de taxas, relatórios financeiros, fatores externos), mas a tecnologia e os processos anteriores só permitiam que o valor fosse calculado a cada 6 ou 12 meses. Isso dava aos investidores e empresas uma compreensão desatualizada e, em alguns casos, falsa do valor real de um ativo.​ A equipe do Neuro sabia que havia uma maneira melhor.

Assim, o Trust Anchor Group participou de uma série de workshops do IBM Innovate e começou a trabalhar com a IBM Client Engineering para desenvolver um aplicativo de avaliação dinâmica de ativos capaz de:

Calcular o valor do ativo digital em tempo real, consultando várias fontes de dados, como relatórios, comunicados à imprensa e feeds de notícias.

Fornecer um resumo dos eventos relevantes que impactam o valor de um ativo

Permitir que usuários, como proprietários de portfólios, façam perguntas sobre seus ativos e se aprofundem nas descobertas do relatório de avaliação

Ao longo de cerca de seis semanas, 10 usuários da IBM e do Trust Anchor Group construíram e testaram a nova solução. Ela utilizou o IBM watsonx.ai, um conjunto integrado de ferramentas de IA projetado para gerenciamento colaborativo de dados e automação de processos com segurança, para realizar as seguintes tarefas:

Resumir os eventos recebidos e o sentimento sobre deles, que poderiam impactar um ativo do mundo real digitalizado pelos serviços da Neuro.

Contextualizar o impacto de um evento no valor de um ativo.

Fornecer sugestões sobre como lidar com o impacto.

A equipe também construiu um assistente virtual usando o IBM watsonx Assistant que permitia aos usuários fazer perguntas sobre o resumo de eventos em linguagem natural e receber respostas em tempo real. O IBM watsonx Assistant agora está implementado em todos os sites do Trust Anchor Group.

Essas novas soluções mostraram à equipe como a IA generativa em geral, e o watsonx.ai especificamente, podem ajudar a reduzir o tempo necessário para avaliar um evento e determinar o impacto no valor de um ativo, transformando um esforço manual mensal, na melhor das hipóteses, em algo que pode ser realizado instantaneamente ou dentro de um dia. Esse processo de pesquisa e análise anteriormente levava horas e dias, mas o piloto mostrou que poderia ser realizado em questão de minutos. Demonstrou que é possível oferecer aos investidores e empresas uma avaliação dinâmica e em tempo real dos ativos, em vez de avaliações mensais, trimestrais ou anuais.

A equipe ficou encorajada com suas observações iniciais do piloto e está ansiosa para continuar explorando onde pode apoiar melhor as empresas e instituições que dependem de sua plataforma, implementando IA generativa.