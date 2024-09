Towergate Insurance, Ltd.

O que a Towergate fez foi recorrer à IBM para reformular sua infraestrutura de dados e impulsionar seu programa de marketing.

O engajamento começou em janeiro de 2018, com um workshop de arquitetura de dados de dois dias conduzido pela equipe da IBM Watson Campaign Automation Consulting Services. Participaram equipes de marketing e dados da empresa de todo o Reino Unido, que compartilharam seus desafios sobre os processos de marketing atuais e suas visões para futuras atividades de marketing por e-mail.

Jennifer Lam, Gerente de Campanhas Digitais da Towergate, comenta sobre a experiência: "A equipe da IBM Consulting Services foi fantástica. Do ponto de vista de dados, nossa situação era muito complicada, porque cada equipe de marketing tinha requisitos de dados diferentes e nada era padronizado além talvez do nome do cliente e um endereço de e-mail. Mas a equipe da IBM entendeu nossos problemas e a plataforma e, essencialmente, chegou à solução que usamos hoje."



Nos 10 meses seguintes, a equipe da IBM Watson Marketing Account Direction criou uma nova infraestrutura de dados para a Towergate—que não apenas consolida as informações dos clientes em um único banco de dados, mas também alimenta dados adicionais dos clientes, como reclamações e apólices, na plataforma Watson Campaign Automation. No lado do marketing, a equipe da Watson Marketing Account Direction emprestou seu conhecimento especializado e orientação estratégica para ajudar a empresa a desenvolver as jornadas dos clientes. E para garantir que os dados dos clientes permanecessem atualizados e relevantes, a IBM trabalhou com a equipe técnica da Towergate para configurar importações de dados recorrentes.



"Os clientes se inscrevem e optam por receber diferentes comunicações; portanto, temos feeds noturnos de diferentes fontes que carregam essas informações no banco de dados dos clientes", diz Mowbray. "Portanto, estamos capturando muito mais dados de clientes."



Para rastrear comportamentos na web em seus vários sites, analisar estatísticas de campanhas e aprimorar estratégias de e-mail, a Towergate aproveita os componentes Email Insights Analytics e Web Tracking do software.



"Com o Email Insights, estamos obtendo mais informações sobre como nossos clientes se comportam e interagem com nossos e-mails, como aberturas e cliques", diz Lam. "Assim, por exemplo, ao saber que tipo de dispositivo eles estão usando ou quando estão lendo e-mails durante o dia, podemos segmentar com base nisso e refinar nossas campanhas."

Com os recursos do Web Tracking, a equipe de marketing pode rastrear os clientes à medida que eles passam dos e-mails da campanha para o site da empresa e, em seguida, vincular esses dados à plataforma Watson. A Sra. Lam continua: “As informações nos ajudam em futuras jornadas de remarketing. Com o rastreamento da Web, podemos ver quais produtos as pessoas viram em nossos sites e adicionar esses clientes a um segmento automatizado de vendas cruzadas."



Em um futuro próximo, a Towergate prevê o uso das soluções IBM Watson Content Hub e IBM Watson Customer Experience Analytics para obter mais insights dos clientes, gerenciar seu conteúdo de marketing e aprimorar as jornadas dos clientes.



"Os dados eram o cerne dos nossos desafios e, por isso, a IBM era definitivamente a solução certa", diz a Sra. Lam. "Agora, temos uma plataforma sólida que fornece todos esses níveis de capacidade."