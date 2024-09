Agora que todos os colaboradores podem encontrar as informações de processo de que precisam em um único local, a equipe não precisa mais consultar diferentes sistemas para aprender sobre fluxos de trabalho específicos e modelos relacionados. O tempo que economizam agora pode ser gasto de forma mais produtiva.

Em particular, a TIM fornece uma visão rápida dos procedimentos essenciais, o que é especialmente útil para ajudar novos funcionários a se familiarizarem rapidamente. Christian Franzen elaborou: "Até agora, recebemos um feedback muito bom de novos funcionários. O IBM Blueworks Live nos ajudou a reduzir o tempo de integração em 50%, permitindo que novos funcionários comecem mais rápido e trabalhem de forma mais eficiente. E para os gerentes, torna-se mais fácil trabalhar com equipes em crescimento, porque os funcionários podem procurar as coisas sozinhos, em vez de pedir conselhos ao chefe. Isso provou ser uma grande economia de tempo.”

Melhoria colaborativa

A interface do usuário intuitiva e a apresentação bem projetada dos fluxos de trabalho permitiram à TIM acelerar a captura de seus processos. A facilidade de uso também contribuiu para altas taxas de aceitação pelos usuários em toda a empresa.

Christian Franzen comenta: "Usando o IBM Blueworks Live, cada colaborador pode comentar sobre os fluxos de trabalho e sugerir como podemos fazer as coisas melhor, nos permitindo aproveitar suas experiências práticas e conhecimento institucional. Essa abordagem colaborativa desbloqueou inúmeras otimizações de processos e incentiva a melhoria contínua.”

Fluxos de trabalho padronizados

Os processos claramente documentados também permitem a padronização em todas as equipes dentro da empresa. Christian Franzen dá um exemplo: "No passado, algumas equipes tinham processos diferentes para tarefas semelhantes. Ao concordarmos com um padrão único, aumentamos a produtividade em todas as equipes. Isso torna nossa organização mais flexível como um todo, pois fica muito mais fácil repassar tarefas para outros membros da equipe, por exemplo, quando um funcionário sai de férias.

Com o IBM Blueworks Live, a TIM conquistou uma base confiável para otimizações mais gerais de seus fluxos de trabalho internos.

Christian Franzen conclui: "Ao reduzir o tempo de integração para novos funcionários e facilitar melhorias incrementais e colaborativas nos processos para aumentar a eficiência, o IBM Blueworks Live é um habilitador crucial para o crescimento futuro dos negócios."