Para aprimorar os recursos de marketing digital, a The Works selecionou o IBM Watson Campaign Automation e colocou, pela primeira vez, campanhas de e-mail personalizadas e com várias ondas à disposição dos profissionais de marketing

"Um aspecto da oferta da IBM que mais impressionou foi o suporte", continua Joseph. " "Sabíamos, pela nossa experiência com o IBM WebSphere Commerce, que a IBM tinha os recursos qualificados que precisávamos para aproveitar o máximo do nosso investimento."

Elizabeth McNab, gerente de e-mail e marketing social da The Works, acrescenta: “Do ponto de vista da tecnologia de marketing, o IBM Watson Campaign Automation superou as outras soluções que consideramos. Vimos um grande valor na capacidade de segmentar nossos clientes com base nos dados de comportamento de navegação do site e de otimizar as mensagens para plataformas móveis. O IBM Watson Campaign Automation também facilita a integração de dados de plataformas de terceiros, o que permite aproveitar os dados do sistema de fidelidade do cliente.”

Hoje, a The Works usa o IBM Watson Campaign Automation para segmentar clientes com base no comportamento de navegação e históricos de compras, e entrar em contato com conteúdo, ofertas e promoções relevantes.

"Como uma empresa multicanal, precisamos encontrar maneiras inovadoras de falar com todos os nossos clientes, não apenas com nossos compradores online", diz Joseph. "Hoje, todos os clientes da loja que fazem cadastro para um cartão de fidelidade têm a opção de aceitar as comunicações do nosso banco de dados IBM Watson Campaign Automation. Ao adotar uma abordagem mais proativa para a coleta de dados, obtemos insights mais profundos sobre perfis de clientes individuais, o que nos ajuda a criar mensagens mais atraentes."

A The Works agora pode usar análises alimentadas por IA no IBM Watson Campaign Automation para visualizar a reação dos clientes aos e-mails e identificar oportunidades para aprimorar campanhas futuras.

"No passado, não tínhamos uma maneira simples de determinar o que funcionava ou não em nossas campanhas — mas, agora, tudo isso mudou", comenta McNab. "Com os mapas de calor de cliques no IBM Watson Campaign Automation, conseguimos ver claramente quais partes de nossos e-mails estão atraindo mais atenção — e já começamos a fazer alterações. Recentemente, por exemplo, vimos que promoções de brinquedos com animações GIF tiveram um envolvimento significativamente maior do que aquelas com imagens estáticas. Quando levamos esse insight aos nossos designers, vimos um aumento significativo nas taxas de cliques para essas campanhas."

A The Works também teve sucesso usando o recurso de Assistente de Marketing Watson do IBM Watson Campaign Automation. Uma das primeira empresas a adotar a solução, agora, a The Works treinou o assistente em sua terminologia interna e a usa semanalmente para preparar métricas de engajamento do cliente para o conselho de administração da empresa.