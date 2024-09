The Conference Board Inc.

O Conference Board está focado no futuro – particularmente, no futuro dos negócios globais na era digital. E, nessa busca, o think tank sem fins lucrativos coordena com especialistas e empresas em vários continentes o desenvolvimento de pesquisas baseadas em fatos e declarações políticas orientadas por consenso para ajudar as empresas a servirem melhor a sociedade.

“Com base em nossa pesquisa, chegamos ao pressuposto de que uma série de novas tecnologias digitais revolucionarão a estrutura do trabalho”, explica Nick Sutcliffe, diretor administrativo do Conference Board para a região Ásia-Pacífico. “E isso, por sua vez, vai transformar a estrutura dos negócios e dos perfis de liderança.”

Para entender melhor essa disrupção e a melhor forma de lidar com ela, a Conference Board lançou seu projeto de pesquisa “Futuro do Trabalho”. A organização recrutou um grupo de várias centenas de executivos de suas organizações associadas, reunindo esses líderes para discutir tópicos importantes relacionados aos motivadores culturais de uma organização digital.

"Um dos maiores desafios do futuro ambiente de trabalho é que não sabemos como será a cultura ou o que deve ser", acrescenta Sutcliffe. "Por isso, fizemos muitas pesquisas sobre o impacto da digitalização, inteligência artificial e análise de dados na liderança corporativa."

Para auxiliar os participantes no planejamento da próxima discussão em grupo, a Conference Board organizou um grupo no LinkedIn, proporcionando aos futuros participantes acesso a um vasto conjunto de pesquisas voltadas para esses temas. No entanto, houve uma preocupação.

“Usamos esse formato em um evento de pesquisa anterior”, lembra Sutcliffe. “E descobrimos que as pessoas não estavam preparadas. Se dermos às pessoas um relatório para ler, elas o farão. Mas enviamos mais de 5.000 artigos de pesquisa para esse grupo do LinkedIn, e não foi útil para ninguém.”

"Percebemos que as pessoas precisam aprender "sob demanda", continua Sutcliffe. "Então, nos perguntamos: 'Como dar aos nossos membros acesso ao nosso conteúdo e conhecimento em um formato que eles querem?'"