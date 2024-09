Ao se tornar uma parceira de negócios da IBM, a Tetherfi começou a coordenar com equipes de design da IBM para reformular seu portfólio de ofertas a fim de atender às demandas não apenas desse grande RFP, mas também de quaisquer implementações futuras baseadas em nuvem.

“Fizemos muitos brainstormings para descobrir como nossas soluções deveriam funcionar na nuvem”, lembra Binny. "E foi inestimável trabalhar com a equipe do IBM Cloud. O objetivo deles não era apenas nos vender algo. Eles realmente queriam entender como nossas aplicações funcionavam e descobrir como traduzir isso para um ambiente de nuvem. Não foi apenas um levantamento e uma mudança.”

Uma ferramenta que tem sido amplamente adotada com base na nuvem - principalmente devido à pandemia da COVID-19 - é a oferta Secure Work From Home da Tetherfi (link fora de ibm.com). Com muitas empresas precisando rapidamente de uma nova solução de trabalho remoto, a Tetherfi agora pode oferecer essa solução com um tempo de configuração acelerado. E, até o momento, a empresa pode fornecer cerca de 40% de suas soluções por meio de seu novo modelo híbrido, com planos de migrar ainda mais aplicações para a nuvem em um futuro próximo.

"Estamos nos movendo passo a passo, componente por componente", acrescenta Binny. " "Estamos construindo contêineres e implementando tudo no Red Hat OpenShift. Estamos escrevendo diferentes microsserviços. Introduzimos o Kafka para ajudar a garantir que as coisas estejam fortemente ligadas. Estamos trazendo o melhor dos dois mundos no local e na nuvem.”