Para revitalizar sua presença geral na Web, Ilmas entrou em contato com a IBM Business Partner Plurimedia srl. "O projeto inicial foi muito simples", recorda Lorenzo Galotti, gerente de parceria e desenvolvimento de nuvem da Plurimedia. "Eles só queriam um site mais bonito, um site mais moderno. Um que possa impressionar novos clientes em potencial e obter novos leads.”

Mas Galotti e a equipe da Plurimedia viram um potencial maior. Ele continua: "Após conversarmos com eles, sabíamos que um novo ambiente web poderia ajudá-los com os clientes, mas também poderia ajudá-los internamente. Com a solução certa, eles podem melhorar seus fluxos de trabalho implementando algumas funções e recursos no site."