A operadora de jogos e loterias procurava uma fornecedora de tecnologia empresarial de IA para lidar com os desafios da experiência do cliente. Ela recorreu aos recursos de atendimento da Technology Dynamics (TechD), parceira de negócios da IBM. A concepção da solução de agente virtual da TechD foi baseada no NeuralSeek (link externo ao site ibm.com), uma plataforma de IA com linguagem natural projetada para usar grandes modelos de linguagem (LLMs) e bases de conhecimento corporativas, com o IBM® watsonx Assistant e a IBM® Cloud. Essa solução baseada em IA simplificou as operações e forneceu assistência confiável aos jogadores. Com a solução de agente virtual, os jogadores agora recebem respostas específicas em questão de segundos sobre loterias e plataformas de jogos online, independentemente da hora do dia ou da complexidade das perguntas.

A resposta em linguagem natural do NeuralSeek e os recursos integrados de análise de dados fornecem respostas coerentes, precisas e em tempo real às dúvidas dos jogadores, incluindo anúncios de vencedores e eventos especiais. Além disso, a solução da TechD protege informações de identificação pessoal (PII) de milhares de jogadores em vários estados e plataformas.