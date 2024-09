Ao usar os recursos de pesquisa de conhecimento do IBM® Watson Discovery , a System Research conseguiu descobrir detalhes específicos das informações, bem como manuais de regras que de outra forma não poderiam ser divulgados ao público. Além disso, a System Research usou o IBM® watsonx.ai, um estúdio de IA generativa (IA gen), para fornecer respostas de acordo com a intenção das perguntas. A empresa executou uma versão piloto durante três semanas para o desenvolvimento da IU, exibindo os resultados da pesquisa do Watson Discovery na parte inferior do campo de bate-papo, e ajustou a solução para melhorar a precisão.