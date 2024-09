Como primeiro passo, a SPL estava procurando digitalizar e automatizar os principais fluxos de trabalho, particularmente seu processamento de pedidos, que dependia de e-mail e entrada manual de dados. Além disso, à medida que as vendas aumentavam e os volumes de produção subiam, os relatórios financeiros demoravam muito tempo para serem processados, reduzindo os insights de gestão. Do lado técnico, com o aumento da pegada de carbono de data center, do consumo de energia e das cargas de trabalho de manutenção de TI, a pressão para reduzir os custos operacionais também se intensificou, mesmo quando o desejo por novos recursos crescia.

Para lidar com esses desafios, a SPL decidiu implementar uma nova infraestrutura de TI projetada para cumprir seus objetivos de capacidade, recursos e flexibilidade. Ao mesmo tempo, a empresa optou por migrar seus aplicativos SAP existentes do SAP ECC para o SAP S/4HANA, oferecendo operações de negócios totalmente integradas que podem ajudar a impulsionar uma maior eficiência e apoiar suas metas de crescimento.

Hemant Pandit comenta: "Quando outros fornecedores propuseram vários servidores para dar suporte às cargas de trabalho da SAP, a IBM mostrou que suas soluções poderiam abrigar nossas cargas de trabalho de produção, aplicativos, banco de dados e um ambiente de desenvolvimento em apenas um servidor. Essa abordagem apresentou uma oportunidade de reduzir significativamente a pegada de carbono do nosso data center e simplificar o gerenciamento dos sistemas de TI. E usando a infraestrutura IBM System i por mais de uma década, também sabíamos que poderíamos confiar na IBM para fornecer as soluções robustas, confiáveis e flexíveis necessárias para expandir nossos negócios."

A SPL implementou suas novas soluções SAP S/4HANA em um único servidor IBM Power Systems S824 executando o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link reside fora do ibm.com). Para maximizar a utilização do servidor, o SPL usa o IBM PowerVM® para criar vários ambientes virtuais, otimizados para cada aplicativo.

Isha Raina acrescenta: "Decidimos executar nossos aplicativos SAP no SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, porque nos ajudaria a garantir um desempenho consistentemente forte e a proteger nossos sistemas contra o downtime não planejado. Combinado com o recurso Virtual Persistent Memory no IBM PowerVM, o sistema operacional SUSE nos ajuda a reiniciar rapidamente nossos sistemas seguindo patches e atualizações."

A SPL também implementou o IBM FlashSystem® 5000 para armazenar dados de backup do SAP S/4HANA, bem como outros dados críticos de aplicativos, incluindo dados de e-mail e arquivos não estruturados. Para aumentar a resiliência, a SPL instalou um Cisco MDS 16GB SAN Switch junto com sua matriz de armazenamento IBM.

Hemant Pandit continua: "Ficamos impressionados com o armazenamento IBM FlashSystem, ele faz backup do nosso grande banco de dados SAP S/4HANA incrivelmente rápido, o que libera tempo para implementar backups de sistema mais frequentes, fortalecendo a continuidade dos negócios. O switch Cisco MDS melhora a resiliência do sistema, reduzindo os pontos de falha em nosso ambiente de armazenamento, ao mesmo tempo que fornece até 12 portas para conectar dispositivos adicionais, facilitando a expansão de armazenamento, se precisarmos aumentar a capacidade."

Isha Raina acrescenta: "Sabendo que a IBM e a Cisco trabalham em conjunto como parceiros estratégicos, nos sentimos confiantes de que as soluções combinadas e a expertise de ambas as empresas forneceriam os melhores resultados para a SPL no longo prazo e ajudariam a impulsionar nosso negócio".

Para acelerar a implementação, a SPL contou com a ajuda da sua parceira de negócios de longa data, a Intellect Bizware , que ajudou a empresa na configuração e implementação do SAP S/4HANA. A IBM Systems Lab Services também ajudou a SPL a implementar e provisionar os dispositivos IBM Power System S824 e IBM FlashSystem 5000 para um desempenho ideal.

Isha Raina diz: "A equipe da IBM Systems Lab Services dedicou um tempo para entender nossa infraestrutura exclusiva e trabalhou em estreita colaboração com nossa parceira Intellect Bizware para garantir que pudéssemos colocar nosso hardware IBM em funcionamento o mais rápido possível. O IBM Systems Lab Services fez um ótimo trabalho, reunindo todos os dados necessários para a atualização de hardware, ajudando a alcançar as melhores práticas durante a instalação, garantindo que todos os nossos requisitos fossem atendidos e que a implementação acontecesse sem problemas."

Com o suporte da IBM e da Intellect Bizware, a SPL conseguiu migrar seu ambiente SAP para o SAP S/4HANA em três meses e, em seguida, entrou em operação com as novas soluções IBM e SAP após um período de aceitação do usuário de um mês.