Lesage aponta dois projetos como exemplos. No primeiro, ele e sua equipe foram questionados sobre como os aplicativos de solução de aprendizado de máquina da empresa precisariam mudar no raro (mas não inédito) caso de as taxas de juros chegarem a zero ou até mesmo ficarem negativas. "Nossos desenvolvedores usaram o ADDI para encontrar conexões complexas entre uma variedade de aplicativos de investimento e seguro", diz Lesage. "Levamos 50% menos tempo do que uma pesquisa de código linha por linha."

O segundo exemplo, mais comum, foi uma mudança no compilador COBOL que estava conectado a mais de 100 programas em execução nos sistemas IBM Z. "Além de identificar onde estavam as conexões no código, os desenvolvedores precisavam saber se as mudanças seguiam as restrições baseadas em regras do COBOL. O uso do ADDI nos permitiu reduzir o tempo de análise em 35%."

Outro benefício do uso do ADDI é ser capaz de entender o uso e as dependências dentro das informações da JCL e do agendador de lotes. "Historicamente, nenhum dos nossos desenvolvedores tinha a capacidade de gerar gráficos de empregos", observa ele. "O fato de termos sido capazes de injetar nossas informações de cronograma no ADDI e gerar gráficos foi totalmente novo. Isso contribuiu para a melhoria geral na eficiência da nossa equipe."

No panorama estratégico geral, a adoção do ADDI pela Sun Life representa um passo importante na jornada de modernização da solução de aprendizado de máquina da empresa e na transformação dos seus processos de desenvolvimento por meio de práticas de DevOps. Para Lesage, o maior impacto da descoberta automatizada de aplicativos é o tempo necessário para disponibilizar os novos recursos digitais nas mãos dos clientes. "O tempo de lançamento no mercado é fundamental para enfrentar os concorrentes digitais e atender às expectativas do cliente", explica Lesage. "O que fizemos mostra que com ferramentas de DevOps como o ADDI, a solução de aprendizado de máquina pode ser tão rápida quanto ambientes distribuídos. Podemos nos adaptar ao que está por vir, proporcionar aos clientes uma boa experiência digital e não ter que sair da solução de aprendizado de máquina para fazê-lo."

Além de mudar a maneira como acontece o desenvolvimento de aplicativos na Sun Life, as ferramentas de DevOps de solução de aprendizado de máquina como o ADDI também estão começando a mudar mentalidades. Os desenvolvedores, por exemplo, estão animados com os recursos visuais do ADDI. Lesage observa que "está nos ajudando a chegar ao ponto em que não temos mais medo dos desafios da força de trabalho."

Mas ele acrescenta que talvez a mudança mais profunda causada pelo ADDI esteja na forma como os executivos seniores veem as soluções de aprendizado de máquina na equação da transformação digital. "Nossos executivos reconhecem a importância de modernizar nossas soluções de aprendizado de máquina por causa do quanto investimos nelas, por causa de sua segurança e por estarem vinculadas à nossa estratégia de nuvem", explica Lesage. "Vemos ferramentas como o ADDI alterando nossas conversas sobre soluções de aprendizado de máquina e se tornando parte integrante das nossas ferramentas daqui para frente."