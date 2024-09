A Sopra Steria escolheu as soluções IBM Watsonx Assistant, IBM Watson Language Translator, IBM Watson Natural Language Understanding e IBM Watson Text to Speech como base de IA para seu mecanismo inteligente de acelerador de assistente virtual. A maioria dos chatbots tenta imitar as interações humanas, o que pode frustrar os usuários quando surge um mal-entendido. A tecnologia IBM Watsonx Assistant conta com a confiança de milhares de empresas, pois ela sabe quando fornecer uma resposta, quando solicitar esclarecimento e quando direcionar a pergunta a um agente humano. A solução Watson Language Translator ajuda a traduzir idiomas estrangeiros, enquanto a oferta Watson Natural Language Understanding oferece suporte à extração de informações complexas da consulta. A tecnologia Watson Text to Speech trabalha com a solução IBM watsonx Assistant, convertendo texto escrito em áudio de som natural em uma variedade de idiomas e tons.

Para acelerar a implementação em uma variedade de setores e ambientes de clientes, a Sopra Steria aprimorou a tecnologia IBM Watsonx Assistant. "Nossa solução pode ser implementada muito mais rápido do que o IBM Watsonx Assistant ou qualquer outro chatbot de IA ou assistente virtual no mercado", comenta Meyer. "Criamos uma interface gráfica de usuário muito intuitiva, portanto, uma vez que configuramos o sistema e fazemos algum treinamento, os usuários podem começar a criar diálogos imediatamente. Quando os clientes em potencial o veem pela primeira vez, eles ficam muito animados porque é muito simples de usar."

A Sopra Steria também adicionou um orquestrador e uma interface front-end para gerenciar diálogos, estabeleceu conectividade com sistemas externos e trouxe recursos de salvamento e restauração e tradução automática. “A maioria dos nossos usuários fala francês e inglês, então o mesmo diálogo precisa estar disponível nos dois idiomas”, diz Meyer. “E temos pedidos especiais. Por exemplo, departamentos de turismo e polícia precisam que apoiemos chineses, japoneses, russos, coreanos, ingleses e franceses para acomodar visitantes. Por isso, adicionamos um mecanismo de tradução ao sistema que traduz as consultas para o inglês para serem processadas pelo IBM watsonx Assistant e, em seguida, traduz as respostas de volta para o idioma nativo do usuário.”

O mecanismo de aceleração do assistente virtual inteligente é executado no IBM Cloud® e também pode ser executado no local do cliente. "Localizar a solução no local nos permite conectar facilmente as caixas de diálogo com os sistemas internos do cliente, como faturamento, recursos humanos e gerenciamento de informações. Mesmo que a solução esteja totalmente no local, ela poderá ser acessada em qualquer lugar, pois é multinuvem, privada e pública", acrescenta Meyer.

A Sopra Steria usa a tecnologia Red Hat® OpenShift® (link reside fora de ibm.com) para criar e implementar aplicativos para os funcionários da empresa. Essa plataforma líder de Kubernetes multinuvem oferece instalação automatizada, atualizações e gerenciamento do ciclo de vida em toda a pilha de contêineres em qualquer nuvem. A plataforma Red Hat OpenShift capacita os desenvolvedores oferecendo ferramentas e aplicativos inovadores junto com ambientes sandbox para experimentar e testar novos conceitos. E o provisionamento, gerenciamento e dimensionamento automatizados de aplicativos da solução liberam os desenvolvedores da Sopra Steria para se concentrarem em escrever código para soluções inovadoras, como o assistente virtual da empresa.

Para dar suporte às instâncias de sua solução de assistente virtual inteligente e outros serviços gerenciados, a Sopra Steria pode usar a tecnologia Red Hat OpenShift para fornecer assistência automatizada e ininterrupta, resolução de incidentes, implementação rápida e recursos de nível empresarial e ricos em segurança.