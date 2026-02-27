A SMS DataTech, um player proeminente no setor de serviços de computação, fornece infraestrutura de TI e soluções de segurança críticas para empresas nos setores financeiro e de fabricação. Sua plataforma de mídia, o Security NOW!, oferece as mais recentes informações de segurança e inteligência de ameaças para empresas de pequeno e médio porte.

No entanto, os especialistas da empresa enfrentavam desafios para extrair com eficiência informações críticas da grande quantidade de dados de segurança, relatórios de vulnerabilidade e alertas de violações de dados que recebiam diariamente. Com recursos limitados, a equipe tinha dificuldades para cobrir de forma abrangente a segurança da rede, segurança da nuvem, gerenciamento de vulnerabilidades e treinamento em segurança interna. A falta de tempo para trabalho analítico avançado impedia medidas de segurança proativas e o planejamento estratégico. Além disso, os riscos de segurança aumentavam e a produtividade diminuía em vários departamentos.

A SMS DataTech buscava reduzir o tempo necessário para coletar informações diárias e o tempo para criar relatórios executivos. O objetivo era estabelecer uma plataforma que pudesse conectar informações à ação sem dificuldades. Para alcançar esses objetivos, a empresa embarcou em uma jornada transformadora com a IBM.