A SMS DataTech aproveita o portfólio do IBM watsonx para elevar seu gerenciamento de informações de segurança
A SMS DataTech, um player proeminente no setor de serviços de computação, fornece infraestrutura de TI e soluções de segurança críticas para empresas nos setores financeiro e de fabricação. Sua plataforma de mídia, o Security NOW!, oferece as mais recentes informações de segurança e inteligência de ameaças para empresas de pequeno e médio porte.
No entanto, os especialistas da empresa enfrentavam desafios para extrair com eficiência informações críticas da grande quantidade de dados de segurança, relatórios de vulnerabilidade e alertas de violações de dados que recebiam diariamente. Com recursos limitados, a equipe tinha dificuldades para cobrir de forma abrangente a segurança da rede, segurança da nuvem, gerenciamento de vulnerabilidades e treinamento em segurança interna. A falta de tempo para trabalho analítico avançado impedia medidas de segurança proativas e o planejamento estratégico. Além disso, os riscos de segurança aumentavam e a produtividade diminuía em vários departamentos.
A SMS DataTech buscava reduzir o tempo necessário para coletar informações diárias e o tempo para criar relatórios executivos. O objetivo era estabelecer uma plataforma que pudesse conectar informações à ação sem dificuldades. Para alcançar esses objetivos, a empresa embarcou em uma jornada transformadora com a IBM.
A equipe da SMS DataTech começou a trabalhar com a IBM em uma solução desenvolvida para eficiência, agilidade e produtividade — sem comprometer a segurança e as operações. O IBM Cloud Kubernetes Service foi crítico para atingir esses objetivos, pois a SMS DataTech desenvolveu, implementou e dimensionou cada componente da solução de forma independente. O uso dessa oferta contribuiu para a migração rápida e tranquila para o IBM Cloud com o mínimo de interrupção. A equipe estabeleceu a confiabilidade de nível empresarial essencial para lidar com informações confidenciais de segurança, bem como a escalabilidade e a alta disponibilidade necessárias para o crescimento.
A migração para o IBM Cloud proporcionou benefícios de custo e acesso contínuo a produtos da IBM, como soluções IBM watsonx, o que trouxe uma transformação significativa nas operações de segurança da SMS DataTech. A tecnologia do IBM watsonx.data e a análise automática orientada por IA do IBM watsonx.ai se uniram para reduzir o desperdício de tempo e centralizar o gerenciamento global de informações de segurança.
As tarefas diárias de coleta de informações foram reduzidas em aproximadamente 92%, de duas horas para apenas 10 minutos. Além disso, o tempo necessário para criar relatórios de segurança para a tomada de decisão executiva foi reduzido em 75%, passando de 40 horas por mês para 10 horas. Esse aumento na eficiência ajudou os membros da equipe a se concentrarem em trabalhos de maior valor agregado, como o planejamento estratégico de políticas de segurança.
Com a implementação da solução de TI recém-criada, a abordagem da SMS DataTech à segurança passou de uma abordagem reativa para uma estratégia proativa. A utilização do pacote de developer tools do watsonx.ai também possibilitou a distribuição de informações de segurança otimizadas individualmente para todos os funcionários, melhorando a consciência geral de segurança e contribuindo para a redução de incidentes. Essas ferramentas incluíam acesso a modelos de base, funcionalidades de MLOps, ferramentas de estúdio de ajuste e recursos de integração.
A integração das soluções IBM watsonx estabeleceu um ciclo de melhoria contínua da segurança, trazendo impacto positivo em toda a empresa, incluindo o fortalecimento da estrutura organizacional e da confiança do cliente.
A SMS DataTech continua aprimorando suas medidas de segurança, aproveitando ainda mais os recursos do IBM watsonx para reforçar sua plataforma para resultados baseados em dados e medidas.
A SMS DataTech opera no setor de serviços de informática, fornecendo infraestrutura de TI e soluções de segurança, principalmente para empresas nos setores financeiro e de fabricação. Com sede em Tóquio, Japão, a SMS DataTech tem estado na vanguarda da entrega de serviços e soluções inovadores de TI. Com foco na transformação digital e no compromisso de melhorar os setores e as vidas, a SMS DataTech continua enfrentando os desafios tecnológicos.
