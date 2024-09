Desde que ampliou sua oferta de nuvem de IaaS com o IBM Power Systems e o IBM Storage, a Service Express tem conseguido oferecer aos clientes ambientes de nuvem ainda mais flexíveis e personalizados, além de aumentar suas receitas.

"Somente no ano passado, aumentamos nossa receita em 10% e esperamos manter um crescimento orgânico de até 10% anualmente", explica Chris Smith. "Como o IBM Power Systems e o IBM Storage nos permitiram expandir nossas operações, inovar e atender a mais clientes, eles contribuíram para esse sucesso."



Além de a Service Express estar em uma posição melhor para crescer, a empresa agora pode criar e implementar novos ambientes de nuvem em menos de 48 horas e se comprometeu com esse tempo de resposta como um contrato de nível de serviço.



"O IBM Power Systems e o IBM Storage combinados com as soluções Red Hat aceleraram significativamente o tempo necessário para integrar um novo cliente em uma plataforma de nuvem dedicada", explica Chris Smith. "Antes, isso demorava algumas semanas, agora podemos fazer isso em questão de dias – às vezes até mais rápido, dependendo das necessidades do cliente e da infraestrutura existente.



"Como resultado, podemos ajudar as empresas a se adaptarem rapidamente a mudanças repentinas no mercado, o que tem se mostrado cada vez mais importante devido às pressões adicionais impostas às empresas pela pandemia global do coronavírus. Desde que melhoramos nosso data center com o IBM Power Systems, ajudamos uma importante agência de notícias a migrar mais de 100 servidores físicos para nossa nuvem em menos de quatro semanas. Também migramos até 400 servidores de um importante banco no Reino Unido por meio de uma implementação remota."

Além de poder fornecer aos clientes serviços ultrarresponsivos e condições de pagamento flexíveis, as soluções IBM ajudaram a Service Express a oferecer computação em nuvem de ponta a uma variedade mais ampla de empresas.

"Nossa estreita parceria com a IBM desempenha um papel importante no desenvolvimento da nossa própria infraestrutura de TI e nos serviços que podemos oferecer aos nossos clientes", diz Chris Smith. "Por exemplo, a consolidação da nossa infraestrutura de armazenamento em um ambiente definido por software com armazenamento all-flash ajudou a aumentar a sustentabilidade ambiental dos nossos serviços, reduzindo os requisitos de espaço físico, energia e refrigeração do data center."



Tendo construído seu principal data center de nível quatro com a sustentabilidade em mente, a Service Express leva a sério seu compromisso de reduzir o impacto ambiental de suas operações. Além de garantir que os sistemas de resfriamento do seu data center estejam entre os mais eficientes do mundo, a empresa alimenta sua infraestrutura de TI com fontes certificadas de energia renovável e está ajudando jardineiros a plantar árvores na floresta local de Marsden Vale.



Além de aprimorar a sustentabilidade ambiental das operações da Service Express, a IBM Power Systems ajudará a empresa a conquistar novos clientes no setor de serviços financeiros. Chris Smith explica: "A resiliência do IBM Power Systems – e o fato de ele ser amplamente confiável em todo o setor de serviços financeiros – desempenhou um papel significativo ao nos ajudar a alcançar a conformidade com os padrões de segurança de dados do setor de cartões de pagamento. No fim das contas, isso nos ajudará a incentivar mais bancos e provedores de pagamento a trabalhar conosco."



Ele conclui: "Com o apoio da IBM Global Financing e da infraestrutura IBM de categoria corporativa que sustenta nossos serviços em nuvem, podemos permitir que mais empresas colham os frutos de um data center de última geração de nível quatro a uma fração do custo de execução e manutenção dos seus próprios sistemas. Esperamos aprofundar nossa parceria com a IBM nos próximos anos, à medida que continuamos aumentando nossas operações e desenvolvendo nossos serviços."