Experiências máximas, impulsionadas por IA agêntica

Para lidar com a crescente complexidade das consultas dos visitantes e criar um início mais tranquilo para a jornada dos hóspedes, a Serre Chevalier fez uma parceria com a IBM e a parceira de negócios Next Decision para desenvolver uma solução de IA agêntica com a tecnologia IBM watsonx Orchestrate no IBM Cloud. Trabalhando com a IBM Client Engineering, as equipes se alinharam desde o início sobre os objetivos, fluxos de trabalho e entradas de dados que o sistema precisaria coordenar. Com essa base estabelecida, o projeto avançou rapidamente: a nova experiência entrou em operação em aproximadamente duas semanas e meia, um prazo excepcionalmente rápido para uma implementação que envolve vários sistemas e componentes de IA.

A implementação em si foi um esforço colaborativo, com a Next Decision liderando o trabalho de criação e integração, com base em sua familiaridade com os sistemas do resort e a jornada do visitante. E a IBM trabalhou em conjunto com a equipe para fornecer conhecimento especializado sobre o produto, orientação sobre arquitetura e suporte técnico prático, ajudando a refinar como os agentes de IA raciocinavam, recuperavam informações e interagiam com os hóspedes.

À medida que a solução passou para uso diário, a Serre Chevalier adotou recursos adicionais dentro do portfólio de produtos IBM watsonx para fortalecer a confiabilidade e a supervisão. O resort agora usa o IBM watsonx.governance para dar às equipes de marketing e operações uma visibilidade mais clara por meio de dashboards aprimorados e monitoramento de vários LLMs. Também conta com o IBM watsonx.ai para automatizar tarefas recorrentes de coleta de dados, incluindo rotinas diárias de web scraping, que alimentam fluxos de trabalho operacionais essenciais.

A experiência de IA em si é construída como um conjunto coordenado de agentes, em vez de um chatbot tradicional. Esses agentes interpretam a intenção do visitante, acessam conhecimento relevante e acionam ferramentas de suporte, como pequenos utilitários baseados em Python, para coletar ou processar informações em tempo real. Esse design agêntico permite que o sistema oriente os visitantes durante a seleção de passes de esqui, planejamento de viagens e questões práticas com maior clareza e profundidade.

Incorporada diretamente no site da Serre Chevalier, a experiência encontra os visitantes em um ponto natural de sua jornada de planejamento e oferece suporte intuitivo sem exigir que eles mudem de canal ou procurem informações.