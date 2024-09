O SCOR (link externo ao site ibm.com) é uma das maiores seguradoras do mundo, oferecendo uma variedade de soluções e serviços projetados para ajudar as seguradoras a gerenciar riscos. Fundada em 1970, a empresa mantém a sede em Paris juntamente com 38 escritórios adicionais e uma presença em 160 países em toda a África, Américas, Europa e região Ásia-Pacífico. Avaliada por agências de classificação independentes, a SCOR está entre as empresas de resseguros mais bem classificadas em todo o mundo.