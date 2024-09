Nos três anos que se estabeleceram, a Rebase Energy encontrou um aliado importante na Startup with IBM® Accelerator Sweden, um programa de orientação voltado para ajudar startups a ter sucesso. Haglund El Gaidi explica: "Com a equipe do IBM Accelerator, recebemos muitos insights, não apenas sobre a tecnologia, mas também sobre o lado empresarial das coisas, analisando nosso modelo de negócios e compreendendo como modificá-lo para ser mais relevante e competitivo no mercado."

Na verdade, o modelo de negócios atual da Rebase difere significativamente do original. Haglund El Gaidi explica: "Nós mudamos de fornecer apenas previsões para fornecer dados brutos de consumo de energia e sistemas abertos que permitem e capacitam nossos clientes, em vez de tentar fornecer apenas uma solução que atenda a todos os clientes e necessidades."

A mudança estratégica até agora tem sido bem-sucedida, mas oferecer mais uma abordagem de faça-você-mesmo, no estilo SaaS, trouxe um conjunto de desafios adicionais. A Rebase precisava assegurar a seus clientes que a plataforma na qual eles trabalhariam era estável e construída para garantir a segurança. É por isso que a Rebase escolheu a nuvem pública IBM.

"A IBM é uma marca muito confiável no espaço energético, e ter esse tipo de confiança quando levamos nossa tecnologia ao mercado é inestimável", diz Haglund El Gaidi.

A abordagem de desenvolvimento da IBM também está bem alinhada com o modelo de negócios da Rebase. "Nosso principal diferencial é que construímos um sistema aberto, muito no espírito da IBM e da RedHat", diz Haglund El Gaidi. "Nossos clientes todos desejam ter uma visão transparente, na qual possam compreender os dados e o tipo de processos que levaram a uma determinada previsão ou decisão."

A Rebase também está aproveitando o Kubernetes em sua infraestrutura. Uma arquitetura de microsserviços é adequada ao negócio da Rebase porque possibilita o desenvolvimento flexível e a implantação rápida. No entanto, o foco da empresa é agregar valor ao cliente na forma de ferramentas de análise, e não gerenciar as complexidades da orquestração de microsserviços. Felizmente, o Serviço IBM Cloud Kubernetes está ajudando a preencher essa lacuna. Diz Haglund El Gaidi, "Ter o IBM Cloud Kubernetes Service lida com a interface entre o Kubernetes e o hardware é muito bom para nós porque não precisamos nos preocupar com isso".

Entre os clientes da Rebase está uma organização que opera e comercializa um conjunto de fazendas eólicas na Suécia. Como os sistemas meteorológicos de baixa e alta pressão se movem, a energia eólica disponível na atmosfera pode mudar significativamente. Com as ferramentas analíticas da Rebase, os parques eólicos podem identificar oportunidades para fornecer energia, minimizando assim os custos de desequilíbrio.

Enquanto a Rebase cria e aprimora suas ferramentas analíticas, Haglund El Gaidi e sua equipe estão explorando a IA como uma maneira de ampliar suas ofertas. Especificamente, o IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio é um programa licenciado de IA projetado para ajudar a automatizar a tomada de decisões. "Estamos usando o CPLEX agora, e o utilizaremos cada vez mais no futuro," diz Haglund El Gaidi.