Depois de avaliar as ofertas de vários fornecedores líderes de nuvem, a Raj Petro determinou que o Enterprise Application Managed Services for SAP Solutions on IBM Cloud era o caminho mais rápido e econômico para desbloquear os novos recursos de conformidade.

"Estávamos procurando um parceiro de serviços gerenciados confiável que nos ajudasse a nos concentrar em nossas principais competências, e a IBM nos foi altamente recomendada", lembra Prakash Subramanian. "A IBM nos forneceu muitas referências sólidas de clientes, o que nos deu grande confiança de que o Enterprise Application Managed Services for SAP Solutions on IBM Cloud atenderia às nossas necessidades. Na verdade, eu tive uma experiência anterior (muito bem-sucedida) com uma migração para o IBM Cloud no passado, então tive uma experiência em primeira mão do profissionalismo e da experiência da equipe da IBM Índia."

Jitesh Save acrescenta: "O sucesso da iniciativa JV, bem como nossa mudança para uma nova sede, dependiam da execução oportuna de nosso projeto em nuvem. De todos os fornecedores que consideramos, sentimos que a IBM tinha a experiência mais profunda."