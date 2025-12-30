Modernizando o planejamento de manutenção com IA

A Quant simplifica a manutenção preventiva com o IBM watsonx.ai

Buscando uma manutenção mais inteligente com uma automação mais inteligente

Com mais de três décadas de experiência em serviços profissionais de manutenção industrial, a Quant oferece terceirização de classes de ativos e gerenciamento de manutenção em vários setores, priorizando a segurança, a eficiência e a confiabilidade. Ela enfrentou um desafio, no entanto, quando um dos locais do cliente da Quant encontrou um desafio operacional decorrente de processos legados.

Instruções de manutenção preventiva (PM) — críticas para tempo de atividade e produtividade — estavam enterradas em mais de 1.500 arquivos do Microsoft Excel no SharePoint, acessíveis apenas como anexos em ordens de serviço do IBM Maximo Manage. Os técnicos precisavam consultar manualmente esses arquivos, limitando o uso de funcionalidades avançadas do Maximo. Esse processo fragmentado diminuía a eficiência, arriscava a precisão dos dados em mais de 17 sites e resultados em um processo lento que levava mais de uma hora por arquivo para transferir manualmente o conteúdo do Excel para o Maximo. Isso levou a Quant a buscar automação e integração para liberar todo o potencial do Maximo.
65% redução no trabalho manual gasto na transferência de dados do Excel para o Maximo 30% Tempo de implantação do CMMS mais rápido Mais de 1.500 Arquivos do Excel automatizados em planos de trabalho estruturados
Vemos um caso de uso em potencial em que podemos aplicar a ferramenta ao encomendar novos equipamentos com base na documentação do OEM, bem como à melhoria de nossos dados de manutenção existentes. Isso poderia aprimorar nossa prestação de serviços aos nossos clientes.
Robert Berkel Chefe de Digitalização e TI Quant Service
Uma transformação de processos impulsionada por IA

Para lidar com os desafios dos fluxos de trabalho legados de manutenção, a Quant colaborou com a IBM Client Engineering para criar uma solução nativa da nuvem aproveitando a tecnologia da IBM. A solução se concentrou em automatizar a extração, validação e transformação de dados de PM do Excel em formatos compatíveis com o IBM Maximo Manage.

Os arquivos do Excel foram armazenados em um ambiente seguro usando o IBM Cloud Object Storage, com saídas JSON para integração, e o IBM Cloud Code Engine foi usado para criar uma arquitetura escalável e sem servidor para APIs e IUs.

No núcleo da solução, o estúdio de IA IBM watsonx.ai auxiliava na extração inteligente de dados usando grandes modelos de linguagem (LLMs). Os serviços de IA foram executados dentro do tempo de execução do aprendizado de máquina do IBM watsonx para ajudar a garantir uma implementação segura e de alto desempenho. Esse design modular permitiu automação escalável e integração sem dificuldades com o IBM Maximo Manage.
Foi muito fácil trabalhar com a IBM. Ela ouviu e entendeu nossas necessidades e conseguiu integrá-las à solução. [Ela ajudou a criar um] método de trabalho bom e eficiente que se concentrava na criação de valor em cada iteração.
Jorge Atton Mayorga Proprietário do Produto Digital, Produtividade do Site Quant Service
Otimização de operações para um futuro sem atritos

Em última análise, a Quant e a IBM desenvolveram com sucesso um produto mínimo viável (MVP) que automatiza a conversão de instruções de manutenção preventiva baseadas no Excel em planos de trabalho estruturados dentro do IBM Maximo Manage. Aproveitando a automação inteligente, a solução simplifica os fluxos de trabalho de manutenção e reduz as ineficiências operacionais.

O MVP introduziu um processo claro apoiado por uma interface de usuário para validar e corrigir dados extraídos. Ele separou tarefas por ativo, frequência e responsabilidade, produzindo saídas JSON compatíveis com o Maximo. Esse método eliminou a referência manual de anexos do Excel e permitiu o uso completo das funcionalidades avançadas do Maximo.

Como resultado, a Quant reduziu em 65% o trabalho manual para extração de dados e criação de planos de trabalho e reduziu os prazos de implementação do sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado (CMMS) em 30% para novos locais e projetos greenfield. Essas melhorias marcaram um passo importante na jornada de modernização da empresa, reforçando o compromisso com operações de manutenção escaláveis baseadas em dados.
[Nossa] impressão inicial é de que há um benefício na produtividade e na redução do trabalho manual, usando a IA para processar e analisar uma grande quantidade de documentação de manutenção.
Emelie Backman Gerente de Engenharia de Manutenção Quant Service
Sobre a Quant Service

A Quant Service, fundada há mais de 35 anos e com sede em Estocolmo, Suécia, oferece serviços profissionais de manutenção industrial. Com presença global, as referências da Quant incluem mais de 400 instalações em vários setores, apoiando melhorias na segurança, desempenho do equipamento e confiabilidade operacional.

 Componentes da solução IBM Client Engineering IBM Cloud Code Engine IBM Cloud Object Storage IBM Maximo IBM watsonx.ai
