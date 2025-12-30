Com mais de três décadas de experiência em serviços profissionais de manutenção industrial, a Quant oferece terceirização de classes de ativos e gerenciamento de manutenção em vários setores, priorizando a segurança, a eficiência e a confiabilidade. Ela enfrentou um desafio, no entanto, quando um dos locais do cliente da Quant encontrou um desafio operacional decorrente de processos legados.

Instruções de manutenção preventiva (PM) — críticas para tempo de atividade e produtividade — estavam enterradas em mais de 1.500 arquivos do Microsoft Excel no SharePoint, acessíveis apenas como anexos em ordens de serviço do IBM Maximo Manage. Os técnicos precisavam consultar manualmente esses arquivos, limitando o uso de funcionalidades avançadas do Maximo. Esse processo fragmentado diminuía a eficiência, arriscava a precisão dos dados em mais de 17 sites e resultados em um processo lento que levava mais de uma hora por arquivo para transferir manualmente o conteúdo do Excel para o Maximo. Isso levou a Quant a buscar automação e integração para liberar todo o potencial do Maximo.