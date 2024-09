Ao usar as ferramentas Watson para consultar o banco de dados jurídico da QNC, os advogados que atendem aos clientes do Prime Legal podem realizar pesquisas 40% mais rápido do que usando os métodos de pesquisa tradicionais. Esse nível de eficiência ajudou o Prime Legal a aumentar seu número de clientes e a equipe de advogados contratados. Em média, mais de 60 clientes fazem login no Prime Legal a cada hora para serviços jurídicos, e mais de 1.000 advogados na Alemanha fornecem serviços jurídicos on-line por meio da rede da QNC.

O modelo de dados jurídicos criado pela QNC para seu portal Prime Legal provou ser tão bem-sucedido que outros escritórios de advocacia pediram à QNC para ajudá-los a configurar suas próprias versões, usando seus próprios bancos de dados jurídicos proprietários. "É como o software como serviço, em que os escritórios de advocacia trazem seu próprio trabalho e seu próprio conteúdo, mas compartilham nosso modelo de dados jurídicos", diz Friedmann.

A QNC também está trabalhando com um dos principais desenvolvedores de software de gerenciamento de casos alemães para integrar o Prime Legal em sua oferta. "A questão não é se os advogados usarão IA", diz Friedmann, "mas quando começarão a usá-la".

Com quase 20 anos de experiência no campo da tecnologia jurídica e como pioneiro no aprimoramento do trabalho de advogados com IA, Friedmann tem uma opinião informada sobre a tecnologia. "A IA não significa o fim dos advogados", diz ele. “Estamos dando a eles ferramentas para economizar tempo em trabalhos repetitivos. Dessa forma, eles podem passar mais tempo com os clientes e se concentrar no serviço e na construção de relacionamentos.”