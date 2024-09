Como uma das maiores empresas petrolíferas da Itália, a Q8 Italia opera estações de abastecimento e serviço em todo o país. Sua empresa irmã, a Q8 Northwest Europe, opera na Bélgica, nos Países Baixos e no Luxemburgo. Ambas as organizações são subsidiárias da Kuwait Petroleum International, que tem operações na Europa, Oriente Médio e Ásia.

Com um alcance tão amplo, foi difícil padronizar em uma única plataforma de integração, mas ficou claro que essa mudança ajudaria a simplificar as operações e reduzir os custos de desenvolvimento. Tanto a Rischia quanto a Bove viram o IBM Cloud Pak for Integration como a plataforma certa para padronizar, no entanto, por diferentes motivos.

Para a Rischia, as principais vantagens foram força e segurança. "Introduzimos a plataforma em combinação com o IBM® DataPower® Gateway. A nova plataforma irá expor APIs externamente, portanto, a segurança é crítica. O DataPower provavelmente representa o maior valor para nós do ponto de vista da segurança em comparação com a concorrência."

Para a Bove, a flexibilidade era fundamental. "Somos uma organização diversificada", diz ele. "Precisamos garantir a padronização dos processos, mas também precisamos de alguma flexibilidade porque o mercado italiano é bastante diferente do mercado europeu noroeste", diz ele.

Com o IBM Cloud Pak for Integration, a equipe da Q8 Italia conseguiu criar três catálogos API separados — um para a Q8 Italia, outro para a Q8 Northwest Europe e outro para a Kuwait Petroleum International. Dessa forma, todos os três braços da empresa podem desenvolver APIs que funcionam em seus mercados específicos.

Na Q8 Italia, esse trabalho começou a desenvolver processos de pagamento digital para transações B2B (empresa-a-empresa) e B2B (empresa-a-consumidor). Ao mesmo tempo, a organização está desenvolvendo um aplicativo móvel que permitirá que clientes corporativos e privados façam pagamentos usando seus telefones. A solução também se integrará ao aplicativo do programa de fidelidade do 3º trimestre de 8, o Club Q8.

Diz Rischia, "Estamos começando a aumentar o número de serviços que estarão disponíveis para nossos clientes por meio de aplicativos. As APIs são uma maneira mais rápida e relevante de esses serviços interagirem com nossos sistemas de back-end."