Prysmian Group

O Prysmian recorreu à IBM para implementar uma nova infraestrutura de nuvem e estendeu seu atual contrato de terceirização estratégica por mais 12 meses. Sob a nova extensão, a IBM construirá, configurará e implementará um novo ambiente de TI na IBM Cloud para hospedar as cargas de trabalho adicionais baseadas na tecnologia SAP provenientes da General Cable. A IBM também continuará a gerenciar a infraestrutura no local da empresa.

A Prysmian investigou vários provedores de nuvem. O IBM Cloud foi uma escolha natural devido ao custo, sua liderança em serviços gerenciados de infraestrutura híbrida e à excelência na entrega demonstrada no atual contrato estratégico de terceirização. O IBM Cloud também é reconhecido pela VMware como o mecanismo de virtualização preferido para aplicativos SAP.

"Para nossas necessidades, acreditamos que o IBM Cloud é a opção ideal devido ao stack de serviços que a IBM pode oferecer sobre uma infraestrutura muito robusta," explica Brandinali. “A IBM nos fornecerá um stack de serviços que outros provedores não podem nos oferecer. Então, nesse aspecto, queremos ter uma empresa parceira como a IBM.”

Para Brandinali, a confiança também foi um fator fundamental na parceria com a IBM. "A IBM mantém suas promessas. Esse é um nível de honestidade que realmente apreciamos, e isso é exatamente o que precisamos em uma parceria."

A IBM implementou uma variedade de tecnologias SAP hospedadas no IBM Cloud Bare Metal Servers certificado pela SAP, um componente do IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure, executado em um ambiente virtualizado VMware. A plataforma IBM Cloud oferece flexibilidade e permite que a empresa amplie seu ambiente SAP S/4HANA.

Além do pacote de aplicativos SAP S/4HANA, o cenário SAP inclui o banco de dados em memória SAP HANA implantado com alta disponibilidade em dois hosts e o armazém comercial SAP BW/4HANA e as soluções de planejamento da cadeia de suprimentos SAP APO.

"Implementamos a nova plataforma SAP BW/4HANA no relatório IBM Cloud for Business Intelligence. Foi um grande sucesso, com uma nova usabilidade e uma nova interface," acrescenta Giovanni Cauteruccio, Gerente de Serviços Empresariais Globais do Prysmian. "Também estamos na nuvem com o SAP APO, Advanced Planning and Optimizer, uma ferramenta na plataforma SAP HANA que usamos para previsão e planejamento."

A IBM também está gerenciando o aplicativo SAP ERP no local da Prysmian na oferta IBM SAP Applications Management on IBM Cloud. No futuro, a empresa planeja migrar toda a carga de trabalho da SAP para o IBM Cloud.

Os IBM Cloud Bare Metal Servers oferecem uma arquitetura dedicada e de único locatário que dá à Prysmian total controle sobre onde e como os dados são gerenciados, trocados e processados. Com servidores bare metal, o Prysmian pode coordenar com a IBM o downtime necessário para manutenção e atualizações. O sistema operacional designado para os appliances HANA é o Red Hat Enterprise Linux for SAP.

Os servidores executam o IBM Cloud for VMware Solutions para todas as cargas de trabalho virtualizadas. Ao executar sua stack nativa VMware na infraestrutura da IBM Cloud Bare Metal, o Prysmian pode utilizar as mesmas ferramentas e recursos que utiliza para sua infraestrutura no local. "Estamos usando muitos dos recursos do VMware. Isso tornou mais fácil para nós abordar a Nuvem," acrescenta Alessandro Bottin, Gerente Global de Infraestrutura e Operações do Prysmian.

Sob a oferta de IBM Security and Resiliency Managed Services, a IBM Services™ oferece backup, resiliência e recuperação de dados no IBM Cloud. Para simplificar a migração de backup, a empresa escolheu a tecnologia Zerto on IBM Cloud.

A infraestrutura de nuvem do Prysmian é hospedada em dois data centers da IBM: o IBM Cloud Milano Cornaredo Data Center para o ambiente de produção e o IBM Cloud Frankfurt Data Center para recuperação após desastres.