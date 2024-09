O tempo de inatividade não é uma opção O Zerto oferece recuperação de desastres e mobilidade na nuvem em uma solução única, simples e dimensionável.

Assista ao vídeo para saber como o IBM Cloud está combatendo o tempo de inatividade e as interrupções, permitindo acesso e disponibilidade.

Recursos Proteção contínua de dados Use a replicação contínua de dados sem agentes e sem interrupções com registro no diário em vez de caturas de tela. Recupere-se rapidamente a partir de um ponto no tempo, segundos antes da ocorrência de uma ameaça cibernética, como por exemplo um ransomware. Backbone de rede ilimitado Transfira dados dentro do IBM Cloud usando backbone de rede global privada de alta velocidade sem custo adicional para reduzir o risco. VMware e Zerto nativos Use as ferramentas e o conhecimento existentes para ter a escala e a eficiência de custos da nuvem, assim como no local, não exigindo novas habilidades. Recuperação consistente do aplicativo Recupere aplicativos completos e comece a trabalhar imediatamente. Simplifique a recuperação após desastres para aplicativos, como SAP, SQL e Exchange. Recuperação flexível após desastres Autogerenciar a recuperação após desastres para o IBM Cloud para controle total ou escolher uma opção IBM Managed Services ou IBM Business Partner.

Como o Zerto é usado Interrupções Ajude a proteger sua marca contra interrupções com proteção contínua de dados. Ataques de ransomware Evite custos de ransomware, de tempo de inatividade e perda de dados e tenha recuperação de dados de 30 dias em qualquer ponto que desejar. Hybrid cloud Capacite a transformação com uma estratégia exclusiva de nuvem híbrida usando a nuvem certa para você.

