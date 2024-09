A indústria avícola da Índia tornou-se uma das partes que mais crescem do setor agrícola do país em apenas quatro décadas. De acordo com estatísticas do Departamento de Pecuária e Laticínios, em 2023, a produção avícola cresceu a passos largos1. Assim, tornou a Índia o terceiro maior produtor de carne de aves e ovos do mundo, com uma produção anual de ~5 milhões de toneladas de frango (aumento de 4,52% em relação ao ano anterior) e 138,4 bilhões de ovos (aumento de ~7% em relação ao ano anterior). Investimentos na incubação, criação e processamento de frangos foram responsáveis por uma grande transformação no setor em cerca de quatro décadas.

De acordo com uma pesquisa de mercado da EMR, o mercado avícola indiano, atualmente avaliado em US$ 30,46 bilhões, continuará a crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,1%, para atingir aproximadamente US$ 61,41 bilhões até 20322. O crescimento e a expansão contínuos do setor aumentarão a necessidade de agilizar e organizar as operações e integrar os processos.