Após um processo de licitação pública, o Permanent TSB optou por trabalhar com a IBM Business Partner Insight 2 Value (link externo ao ibm.com) para transformar a abordagem da empresa em relação ao gerenciamento de reclamações. A Insight 2 Value identificou que a atual plataforma IBM Business Automation Workflow do banco poderia ser facilmente adaptada para resolver o desafio de gerenciar as reclamações.

"A Insight 2 Value é a parceira ideal porque oferece um alto grau de flexibilidade", observa Kearns. "Neste caso, eles viram que já tínhamos uma tecnologia poderosa com o IBM Business Automation Workflow, no qual havíamos investido antes para atender aos requisitos do GDPR."

Usando o IBM Business Automation Workflow, a Insight 2 Value ajudou o Permanent TSB a aplicar a inteligência artificial (IA) e os recursos avançados de gerenciamento de casos ao processo de reclamações do banco. A Insight 2 Value começou com uma análise detalhada da jornada que desejava para as reclamações dos clientes. A equipe criou uma solução em protótipo e realizou sessões de demonstrativas no banco para explicar como a plataforma funcionaria. Kearns recorda: "com a ajuda da Insight 2 Value, o projeto foi muito iterativo com muitos ganhos rápidos, e com isso conseguimos a adesão dos stakeholders em todo o banco".

Com a nova solução, o Permanent TSB automatizou os principais elementos do processo de tratamento de reclamações. Por exemplo, agora ele pode gerar cartas para os clientes, enviar notificações aos chefes de departamento quando chega uma reclamação que envolve um determinado departamento (ou mais de um) e solicitar inputs de equipes de todo o banco. Tudo isso de forma automática. Trabalhando com a Insight 2 Value, o Permanent TSB configurou um novo processo de encaminhamento que alerta as equipes quando uma consulta não foi respondida dentro do prazo, levando a uma resolução mais rápida das reclamações.

A nova plataforma de gerenciamento de reclamações está totalmente integrada ao sistema bancário central do Permanent TSB, utilizando dados como os nomes e endereços dos clientes e garantindo que todas as informações sobre as reclamações sejam salvas no registro de cada cliente. O banco está usando essa visão abrangente sobre cada reclamação para analisar as causas raiz.

"O fluxo de trabalho de automação de negócios da IBM é muito intuitivo e permite que as nossas equipes de reclamações capturem todas as nuances das consultas e garantam que elam sejam direcionada aos departamentos certos para resolução", comenta Kearns. "Como uma reclamação nunca fica sem um proprietário, agora, ela chega prontamente ao conhecimento dos gerentes relevantes. A Insight 2 Value nos ajudou a construir uma plataforma que nos prepara para o sucesso."