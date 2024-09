Usando a tecnologia da IBM, a OS systems está diferenciando seus serviços de nuvem para ajudar a conquistar uma nova fatia de mercado. A empresa está reduzindo os tempos de resposta para os clientes, oferecendo a eles rápido acesso aos dados de que precisam para se destacar.

"Graças ao IBM Storage all-flash, as aplicações críticas de negócios de nossos clientes carregam muito mais rápido", confirma Ott. "Os usuários finais notaram a diferença e nos deram um feedback positivo. Aproveitamos o alto desempenho do IBM FlashSystem para promover nossa oferta de desktop virtual, que agora podemos implementar de forma rápida e eficiente para dar suporte a padrões de trabalho híbridos."

Ao criar um data center mais eficiente com o armazenamento IBM FlashSystem, a OS systems está encontrando as eficiências que a ajudam a manter suas margens de lucro. Ott comenta: "Ao implementar o IBM FlashSystem, substituímos seis unidades de rack por uma única, reduzindo nosso consumo de energia em 75%. Considerando que aumentamos nossa capacidade de armazenamento em cinco vezes ao mesmo tempo, isso é uma grande vitória."

A OS systems também está fazendo economias significativas nos tempos de gerenciamento e integração usando o armazenamento IBM FlashSystem. Como resultado, a empresa pode fornecer serviços mais ágeis e inovadores aos clientes ao mesmo tempo que mantém um controle rígido dos custos.

"Com o IBM FlashSystem, gastamos 50% menos tempo em tarefas rotineiras de administração de armazenamento", diz Ott. "Antes, dedicávamos pessoal qualificado ao gerenciamento do armazenamento, mas agora ele é tão simples e à prova de falhas que qualquer pessoa da equipe pode fazer ajustes no ambiente. Também reduzimos os tempos de integração do armazenamento com o IBM FlashSystem de até três dias para apenas uma hora. Ao fornecer serviços de nuvem mais dinâmicos aos nossos clientes com a ajuda da IBM, ampliamos nossa vantagem competitiva."

A OS systems obteve um controle e insights sem precedentes sobre os recursos de armazenamento, ajudando-a a adaptar os ambientes de nuvem para atender às necessidades de seus clientes. Pensando no futuro, a empresa está investigando o uso de outras tecnologias da IBM para complementar ainda mais sua proposta de valor.

Ott conclui: "Graças em parte ao IBM Storage, podemos oferecer aos clientes mais flexibilidade do que os grandes provedores de nuvem pública. Projetamos soluções do tamanho certo e evitamos o excesso de provisionamento. Este é mais um passo na nossa jornada com a IBM. Em seguida, estamos considerando a solução de backup entre nuvens IBM Storage Protect Plus Online Services for Microsoft 365, que nos ajudará a proteger algumas das ferramentas de colaboração e produtividade mais críticas de nossos clientes. Juntamente com a IBM, estamos criando a próxima geração em serviços de nuvem."