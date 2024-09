Com base no seu sucesso, a OEDIV planeja expandir a solução para atrair mais clientes e no segundo semestre de 2021, a OEDIV aumentará sua capacidade de servidor e armazenamento em 50%.

Martin Stratmann continua: “Com as soluções da IBM e da SUSE em vigor, a OEDIV se beneficia de escalabilidade que simplesmente funciona e com custos operacionais excepcionalmente baixos.Não precisamos nos preocupar com a infraestrutura subjacente, o que nos permite dedicar mais tempo a acelerar as jornadas de transformação digital de nossos clientes.

Andreas Hingst acrescenta: “gerenciar conversas em andamento por meio do Suporte Total à Solução HANA da IBM melhora muito a coordenação.Combinar as soluções da IBM e da SUSE com as capacidades avançadas de automação transformou nosso negócio de hospedagem SAP HANA; por exemplo, podemos provisionar novos sistemas em apenas 30 minutos.Em vez de solucionar problemas, podemos nos concentrar nos desafios comerciais dos clientes."

Agora, a OEDIV deseja habilitar o Power Enterprise Pools 2.0 com capacidade de utilidade.Essa oferta aprimorada de compartilhamento de recursos foi desenvolvida com base no IBM Cloud® e proporcionará e proporcionará economias adicionais com opções flexíveis de dimensionamento, incluindo faturação por minuto.A OEDIV também está trabalhando com a IBM para avaliar como o IBM PowerAI e o aprendizado de máquina podem ajudar seus clientes a extrair dados de transações para obter insights e análises preditivas.