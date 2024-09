Nos últimos anos, a SAP tem chamado a atenção na indústria de TI, com uma riqueza de novas soluções surgindo no mercado. A principal onda de mudança veio com o anúncio do SAP HANA, um poderoso banco de dados na memória que promete desvendar funções analíticas em tempo real em uma escala sem precedentes.

Com o aumento do interesse nas potencialidades do SAP HANA, a especialista em SAP, NTT DATA Business Solutions, prontamente se destacou diante do desafio. Juntamente com suas divisões parceiras em outros países, a NTT DATA Business Solutions Poland lançou o SAP Business Warehouse com serviços de hospedagem desenvolvido com SAP HANA, suportados por uma arquitetura x86. Quando os clientes adotaram a nova oferta, a NTT DATA Business Solutions Poland descobriu que o hardware subjacente não tinha flexibilidade e era difícil de gerenciar. Além disso, era difícil manter operações eficientes, já que a empresa precisava rodar servidores dedicados para cada cliente, o que fazia os custos aumentarem de acordo com a receita.



Quando o SAP ERP desenvolvido com o SAP HANA surgiu no horizonte, com demandas técnicas consideravelmente maiores, a NTT DATA Business Solutions Poland iniciou a busca por maneiras de melhorar a entrega de serviços e reduzir seus custos operacionais.