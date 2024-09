Como uma empresa líder na indústria japonesa de design de interiores, a NITORI Co., Ltd. (Nitori) se destaca de seus concorrentes por meio de seu modelo original de SPA "Fabricação, Logística e Vendas no Varejo". A empresa alcançou recentemente seu 31º ano consecutivo de crescimento em receitas e lucros. Os clientes podem navegar e comprar uma ampla variedade de produtos de mobiliário e moda para casa na extensa rede global da empresa, com mais de 523 lojas, incluindo 56 lojas em Taiwan, China e nos Estados Unidos, além de sua loja online, Nitori-Net.



A Nitori continuou aprimorando seus próprios sistemas de distribuição e sistemas de TI para eficientemente e rapidamente enviar produtos para lojas e clientes em todo o Japão, além de reduzir os custos de armazenamento de produtos. Por exemplo, a partir da implementação do primeiro armazém automatizado de vários níveis da indústria em 1980, a Nitori desenvolveu seus próprios sistemas exclusivos para o controle de estoque e o fornecimento estável de produtos. Atualmente, a Nitori organiza o transporte de produtos da fábrica no exterior para o centro de distribuição no exterior, solicita serviços de contêiner internacional para o Japão por meio de processos de licitação e procedimentos alfandegários, organiza o transporte dos pátios de contêineres para os centros de distribuição japoneses e, em seguida, entrega os produtos às lojas e clientes. Todos os sistemas envolvidos foram desenvolvidos e operados pela Nitori.



Nos bastidores, a empresa deve coordenar um conjunto complexo de operações internacionais de design, fabricação e logística. Por exemplo, uma loja da Nitori pode precisar confirmar se um determinado item pode ser entregue da fábrica no Vietnã para um de seus armazéns em Tóquio, exigindo a integração perfeita de dezenas de processos internacionais e domésticos entre várias subsidiárias e empresas parceiras. Se a equipe da loja não conseguir se comprometer com uma data de entrega em minutos, a Nitori poderá perder uma oportunidade de venda.



Por mais de uma década, a Nitori confiou em aplicativos internos executados no Oracle Database no IBM AIX e IBM Power Systems para garantir que esses processos sejam executados sem problemas, com precisão e confiabilidade. Conforme o negócio se preparava para um crescimento adicional, ficou claro, no entanto, que eram necessários mais desempenho e capacidade.



Toshinori Arai da NITORI Co., Ltd., comenta: "A Nitro planeja ter 1.000 lojas até 2022, expandindo ainda mais para a China e os EUA, em particular, e esperando gerar mais US$ 10 bilhões em receita anual. O maior desafio estratégico que enfrentamos está relacionado a como abrir novas lojas no exterior que se encaixem bem nas necessidades do mercado local. Mas uma coisa é comum em todo o mundo: a necessidade de oferecer aos clientes um serviço rápido, confiável e confiável que crie fidelidade à marca Nitori."



O hardware existente da empresa tinha cinco anos de idade, e embora tivesse servido bem à Nitori, a rápida expansão dos negócios durante esse período tinha levado o servidor aos limites de seu design. Com o tradicional pico de vendas da primavera se aproximando rapidamente, Nitori precisava atualizar dentro de um cronograma muito apertado.