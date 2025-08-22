A NHC aproveita a transformação digital com soluções modernas em contêineres
A NHC iniciou uma jornada para implementar uma solução de integração de aplicações de última geração, que aproveita as tecnologias mais avançadas. Para alcançar sua visão, era necessário um novo ambiente que permitisse uma arquitetura robusta e escalável para expor e consumir interfaces de programação de aplicativos (APIs). Eles tinham uma oportunidade de negócios de automatizar fluxos de trabalho, permitindo que as equipes escalassem operações para atender à crescente demanda de clientes e ao aumento no volume de transações. Para atender a essas oportunidades, precisavam implementar um ambiente robusto e escalável que garantisse uma transformação digital sem dificuldades. O objetivo era reforçar ainda mais a posição da NHC como líder em desenvolvimento imobiliário — criando comunidades urbanas inteligentes e vibrantes que redefinem a vida nas cidades e elevam a qualidade de vida.
Para alcançar um gateway de API robusto em pouco tempo, a NHC fez parceria com a Eastern Light Technologies (ELT), um IBM Gold Partner, para aprimorar sua infraestrutura tecnológica. A NHC implementou a solução usando o IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), construído sobre a plataforma Red Hat OpenShift, para modernizar os sistemas de TI. Essa mudança para uma abordagem baseada em contêineres tornou os sistemas da NHC mais flexíveis, confiáveis e seguros.
Características principais do CP4I:
Ao padronizar as integrações em toda a empresa, a NHC conquistou mais controle, permitindo ao mesmo tempo que diferentes departamentos operassem de forma independente dentro de limites seguros. Além disso, a adoção de boas práticas, como integração e entrega contínuas (CI/CD), acelerou significativamente os cronogramas dos projetos e reduziu erros.
Esses avanços demonstram o compromisso da NHC em oferecer operações e serviços imobiliários integrados e inteligentes, além de sua capacidade de aproveitar dados para criar uma experiência digital diferenciada no desenvolvimento imobiliário.
Essa configuração sofisticada alterou fundamentalmente a dinâmica operacional da NHC. A empresa tornou-se pioneira na Arábia Saudita ao migrar totalmente para uma aplicação baseada em contêineres. Essa mudança permitiu à NHC aproveitar a automação DevOps, reduzindo significativamente as intervenções manuais nos processos de desenvolvimento e implementação.
“À medida que a NHC embarca em sua jornada de transformação digital — com o objetivo de oferecer operações e serviços imobiliários integrados e inteligentes e aproveitar os dados para criar uma experiência digital diferenciada em desenvolvimento imobiliário — a integração tem sido o elemento-chave que contribui para essa transformação digital. O estudo de caso aqui apresentado nos permitirá expandir e desenvolver produtos digitais inovadores que ofereçam uma experiência digital excepcional ao cliente e apoiem a tomada de decisões orientadas por dados.” Essam A. Alhogbani, gerente geral de tecnologia da informação, NHC
A implementação bem-sucedida resultou em uma melhoria substancial no tempo de lançamento no mercado da NHC, com uma redução de 40% no tempo necessário para desenvolver e lançar novos serviços. Esse avanço, combinado à implementação de mais de 700 serviços na nova plataforma, aumentou significativamente a capacidade de serviços da NHC. O desempenho impressionante da plataforma é evidenciado por sua capacidade de gerenciar em média 2 milhões de requisições por dia, com picos de até 4 milhões de requisições por dia. Além disso, o tempo médio de resposta para chamadas de API foi reduzido em 23%, melhorando a experiência do usuário tanto para consumidores internos quanto externos de serviços.
Desde 2017, a NHC vem construindo comunidades vibrantes e criando espaços que redefinem o modo como as pessoas vivem.
Os empreendimentos ambiciosos da empresa aproximam tudo o que as pessoas precisam de casa — com comodidades modernas, bairros mais acolhedores e áreas verdes que enriquecem a vida cotidiana.
A NHC está estabelecendo as bases certas de infraestrutura, serviços e transporte de alta qualidade para criar locais que trarão prosperidade por muitos anos. É um lugar onde as pessoas podem investir em sua casa, investir em seu futuro — e viver uma vida melhor.
