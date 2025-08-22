Para alcançar um gateway de API robusto em pouco tempo, a NHC fez parceria com a Eastern Light Technologies (ELT), um IBM Gold Partner, para aprimorar sua infraestrutura tecnológica. A NHC implementou a solução usando o IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), construído sobre a plataforma Red Hat OpenShift, para modernizar os sistemas de TI. Essa mudança para uma abordagem baseada em contêineres tornou os sistemas da NHC mais flexíveis, confiáveis e seguros.

Características principais do CP4I:

Gateway IBM® DataPower API para ajudar a proteger as comunicações de API

IBM® API Connect para garantir interações sem dificuldades entre diferentes plataformas

IBM MQ para oferecer transferências de mensagens estáveis e eficientes

IBM App Connect para simplificar o processamento de dados complexos e melhorar a colaboração entre equipes

Ao padronizar as integrações em toda a empresa, a NHC conquistou mais controle, permitindo ao mesmo tempo que diferentes departamentos operassem de forma independente dentro de limites seguros. Além disso, a adoção de boas práticas, como integração e entrega contínuas (CI/CD), acelerou significativamente os cronogramas dos projetos e reduziu erros.

Esses avanços demonstram o compromisso da NHC em oferecer operações e serviços imobiliários integrados e inteligentes, além de sua capacidade de aproveitar dados para criar uma experiência digital diferenciada no desenvolvimento imobiliário.