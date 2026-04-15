Na validação inicial, o modelo de IA multimodal pendente de patente da MyLÚA demonstrou mais de 90% de precisão na identificação do risco de depressão pós-parto durante o primeiro trimestre — meses antes dos métodos tradicionais de triagem. Os sinais de confiança foram igualmente encorajadores: 79% das mães disseram que se sentiram à vontade para compartilhar informações confidenciais de saúde por meio da plataforma. Os indicadores de engajamento foram igualmente encorajadores: 48% dos participantes concluíram as atividades proativas de bem-estar e 44% acessaram a educação específica do trimestre.

Para equipes de atendimento e organizações de saúde materna, os testes piloto precoces mostraram o potencial da geração de sinais mais cedo (64% das mães concluíram avaliações de risco à saúde), ao mesmo tempo em que reduziram a carga administrativa por meio de resumos estruturados das interações com os membros, o que ajuda as doulas e coordenadoras de atendimento a dedicarem mais tempo ao apoio de alto contato. O design de preservação da privacidade da plataforma é ainda mais compatível com a governança e a escalabilidade de nível de saúde, porque as informações de identificação pessoal e as informações de saúde protegidas não são enviadas para grandes modelos de linguagem.

Hoje, a plataforma multiagentes da MyLÚA está ativa, expandindo o acesso ao apoio ao bem-estar materno com orientações multilíngues e culturalmente adequadas para a gravidez e o primeiro ano após o parto. O LÚA também vai além de responder perguntas, concluindo ações de suporte como check-ins automatizados, lembretes e ativação de recursos, ajudando as famílias a obter ajuda em tempo hábil entre as consultas. Michael Conward, Ph.D., CTO e Cofundador da MyLÚA Health, disse: "Criamos o LÚA para garantir que nenhuma mulher tenha que enfrentar a gravidez ou os cuidados pós-parto sozinha. A tecnologia nos permite oferecer apoio proativo e compassivo em escala — apoio que reflete as necessidades dos pais, mães e beneficiários de apoio para gravidez e pós-parto”.

Para equipes de atendimento e organizações de saúde materna, a plataforma transforma as conversas em insights praticáveis e resumos que podem reduzir o esforço manual e proporcionar compatibilidade com cargas de casos maiores. Seu projeto modular pode se dimensionar com a demanda e se integrar a programas baseados em provedores, pagadores, empregadores e comunidades.

Ao unir o projeto centrado no ser humano com a IA responsável para o bem em seu núcleo, a MyLÚA Health e a IBM estão ajudando a eliminar lacunas nos cuidados maternos, fortalecer a confiança e ampliar o acesso a apoio de alta qualidade, criando um futuro mais equitativo e compassivo para mulheres e famílias.