“Antes do AirEM, a maioria dos projetos seguia um modelo em cascata, em vez de uma abordagem ágil”, afirma Krämer. “Com o sucesso do AirEM, ampliamos a quantidade de projetos que adotam a metodologia ágil.”

“O AirEM não foi apenas uma transformação de produto para os usuários do Lufthansa.com, mas também revolucionou a colaboração dentro da nossa organização”, acrescenta Auer.

“O primeiro impacto foi na relação entre nosso setor de negócios e a TI: antes, a metodologia em cascata criava mais silos”, explica Auer. “Os departamentos comercial e de TI passaram a trabalhar juntos desde o processo de RFP e aquisição de recursos. A segunda transformação consistiu em integrar as diferentes unidades aéreas entre os departamentos, reunindo as equipes organizacionais. Por fim, para os parceiros de desenvolvimento, as agências de design, os parceiros de TI e todos os outros stakeholders do projeto, foi essencial criar um espírito de equipe única para que todos se sentissem comprometidos com o sucesso do projeto.

A IBM e o Lufthansa Group estruturaram juntos uma equipe no modelo Scaled Agile Framework (SAFe) a partir de 2019, durante a criação do novo Lufthansa.com. A transição do modelo em cascata para o ágil e a preparação para o primeiro go-live renderam muitas “noites de pizza” para a equipe. Desde então, as empresas têm trabalhado juntas de forma colaborativa como um único time.

Conforme novas companhias aéreas foram integradas à plataforma AirEM ao longo do tempo, a metodologia SAFe foi plenamente implementada para aumentar o engajamento e a eficiência dos colaboradores, além de acelerar o tempo de lançamento de novas funcionalidades.

Mais de 120 stakeholders das áreas comercial e de TI do Lufthansa Group, juntamente com cinco fornecedores diferentes (incluindo a IBM), se reuniam por três dias a cada 10 semanas para o planejamento do incremento de produto (PI Planning), a fim de definir o escopo para as próximas 10 semanas. A equipe realiza stand-ups diários e retrospectivas para analisar a sprint de duas semanas anterior, identificando o que funcionou, o que pode ser melhorado e o que deve ser interrompido. O objetivo desse exercício de "inspecionar e adaptar" é aprender rapidamente. Além disso, realizam reviews a cada duas semanas, onde a equipe apresenta suas conquistas e obstáculos: a transparência é um princípio ágil fundamental que lhes permite se adaptar às mudanças.

O Lufthansa Group e a IBM continuam colaborando para aprimorar a plataforma com novas funcionalidades que melhorem o atendimento ao cliente. Utilizando o Agile Release Trains, múltiplas equipes de desenvolvimento, independentes porém alinhadas, trabalham em paralelo em novas funcionalidades para todos os sites na mesma plataforma.

Além disso, o projeto AirEM se tornou um caso de referência sobre como conduzir grandes projetos utilizando princípios ágeis em outras organizações do Lufthansa Group. “Aprendemos muito ao longo dos últimos dois anos”, explica Krämer. “A forma como colaboramos no Lufthansa.com serviu de blueprint para que outros projetos fossem estruturados da mesma maneira.”

Sobre as lições aprendidas, Auer afirma: “Alguns dos fatores-chave para o sucesso do projeto AirEM incluem definir metas essenciais, manter a flexibilidade, envolver a gestão e, acima de tudo, nunca perder o foco no usuário final.”