A La Trobe University, instituição com visão de futuro, procurou utilizar a IA generativa (gen IA) para aprimorar as operações de pesquisa e agilizar as estratégias de entrada no mercado. No entanto, às vezes isso pode ser difícil. Acessar e usar o conhecimento aprovado pela universidade para pesquisa pode ser demorado e a falta de recursos de desenvolvimento diminui drasticamente a capacidade de levar os resultados da pesquisa ao mercado com eficiência. A universidade precisava de uma solução que pudesse agilizar o acesso ao conhecimento e permitir o rápido desenvolvimento de aplicativos para entrada no mercado.