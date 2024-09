Com a solução Db2 on Cloud, a knowis pode oferecer aos seus clientes uma solução totalmente gerenciada que ajuda a reduzir os custos de configuração e manutenção. No passado, quando a knowis abordava um potencial cliente sobre a plataforma isfinancial, a discussão precisava incluir disposições para a criação e o apoio a uma infraestrutura local. Mas com a oferta do Db2 on Cloud, a knowis agora pode oferecer uma opção de implementação baseada em nuvem, o que ajudou a reduzir o ciclo de vendas.

A opção de nuvem também aumentou a base de clientes em potencial da empresa. Anteriormente, a knowis se concentrava em vender para organizações maiores porque elas tinham a infraestrutura, as habilidades e os recursos para executar uma plataforma local. Porém, com a solução Db2 on Cloud, a plataforma isfinancial está disponível a um custo total de propriedade (TCO) mais baixo e não requer manutenção por parte do cliente, o que a coloca ao alcance de bancos e instituições financeiras menores. “É uma grande oportunidade para termos uma segunda opção de implementação e lidar com segmentos menores de clientes do mercado financeiro”, afirma Sternkopf.