O Istituto Secoli é uma instituição prestigiada e histórica na indústria da moda, com sede na Itália, reconhecida internacionalmente por sua formação em design de moda, modelagem e alfaiataria.



Um dos primeiros marcos que os alunos encontram durante sua formação no Istituto Secoli é o processo de design de coleção. No centro desse processo está o desenvolvimento do conceito, a ideia central que inspira e orienta a criação de uma coleção, que desempenha um papel central no despertar da criatividade e da inovação.



Essa fase trouxe desafios. De fato, os alunos frequentemente encontravam dificuldades para desenvolver plenamente seu conceito inicial. A quantidade excessiva de informações online resultava em pesquisas superficiais, enquanto os algoritmos personalizados das redes sociais limitavam a exposição a perspectivas diversas. Para enfrentar esses desafios, o Istituto Secoli decidiu explorar a inteligência artificial (IA) para ajudar os alunos a encontrar fontes confiáveis e expandir seu pensamento criativo, permitindo que superassem abordagens tradicionais e desenvolvessem ideias mais inovadoras.